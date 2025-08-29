Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından teknik direktörlüğe 8 aday! Favori İsmail Kartal

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerin resmi yayın organından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE’DE ADAYLAR BELLİ OLDU

Sarı lacivertli yönetim, Mourinho’nun ayrılığının ardından gelecek muhtemel isimleri belirledi. Portekizli teknik adamdan boşalan koltuğa 8 adayın ismi öne çıktı.

İşte o isimler:

İsmail Kartal

Vincenzo Montella

Luciano Spalletti

Ange Postecoglou

Volkan Demirel

Edin Terzic

Nuri Şahin

Roger Schmidt

FAVORİ İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe’de 2 sezon önce 99 puan toplayan İsmail Kartal, adaylar arasında öne çıkan isim konumunda. Aynı zamanda Kartal, Süper Lig sezonunda sarı-lacivertlilerin başında en yüksek galibiyeti yüzdesi (%83; 20/24) ve puan ortalaması (2.63) yakalayan teknik direktör konumunda. Sarı lacivertli yönetimde önemli isimler, başkan Ali Koç’a İsmail Kartal’ın takımın başına getirilmesinin gerektiğini iletti.

MONTELLA ÖNERİSİ

Teknik direktör adayları için bazı yöneticiler Milli Takım'ın patronu Vincenzo Montella'yı önerdi. Ancak 2026 Dünya Kupası öncesinde İtalyan teknik adam ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir teklifi kabul etmeyeceği görüşüne varıldı.

VOLKAN DEMİREL İHTİMALİ

Fenerbahçe yönetiminden bazı isimler, Volkan Demirel ismini Ali Koç'a önerdi. Sarı lacivertli kurmaylar, başkan Ali Koç’a, seçime kısa bir süre kaldığı için geçici olarak Volkan Demirel’in getirilmesinin gerektiğini ifade etti. Bu öneriye sıcak bakan Başkan Ali Koç’un olumlu yanıt verdiği, önerinin genç teknik adama sunulacağı iddia edildi.