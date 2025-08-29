Fenerbahçe’de Ali Koç döneminin teknik direktör karnesi: 11 farklı isim görev yaptı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasıyla birlikte başkan Ali Koç döneminde görev yapan ve ayrılan teknik direktör sayısı 11'e yükseldi.
2018 yılında Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Ali Koç Fenerbahçe’de geçirdiği 7 yılda 11 teknik adam ile çalıştı.
Başkanlık koltuğuna oturduktan 15 gün sonra mevcut teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Ali Koç, teknik direktörlük koltuğunu Phillip Cocu'ya emanet etti.
Hollandalı teknik adamla 3 ay sonra yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç yönetimindeki sonraki dönemlerde 11 farklı isim teknik direktörlük görevini üstlendi. Bu isimler arasında yalnızca Jorge Jesus kupa kazanma başarısı (2022-2023 sezonunda Türkiye Kupası) gösterdi.