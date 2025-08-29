Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte alacağı tazminat

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdı.

Fenerbahçe’nin resmi yayın organından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE SERÜVENİ:

62 Maç

37 Galibiyet

14 Beraberlik

11 Mağlubiyet





ALİ KOÇ DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'DE GÖREV ALAN TEKNİK DİREKTÖRLER:

Haberin Devamı

Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle (2 kez), Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, Jorge Jesus, İsmail Kartal (2 kez), Jose Mourinho.

MOURINHO'NUN ALACAĞI TAZMİNAT

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya 9 milyon Euro civarında bir tazminat ödeyecek. Bu rakama teknik heyetinin de tazminatı eklenecek.

MOURINHO'NUN BUGÜNE DEK ALDIĞI TAZMİNATLAR

2007 Chelsea: 21 milyon euro

2013 Real Madrid: 20 milyon euro

2015 Chelsea: 14.5 milyon euro

2018 Man United: 20 milyon euro

2021 Tottenham: 21 milyon euro

2024 Roma: 3.5 milyon euro

2025 Fenerbahçe: 15 milyon euro