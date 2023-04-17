Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine Andrea Pirlo iddiası!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Pirlo#Transfer
Fenerbahçede Jorge Jesusun yerine Andrea Pirlo iddiası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 09:03

Süper Lig'de dün Fenerbahçe rakibi Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek zirve yarışına tutundu. Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Taraftarla arasının kötü olduğu görülen Jorge Jesus'un gitmesi halinde yerine gelecek ismin Andrea Pirlo olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

Jorge Jesus'un kararını sözleşmesi sona erdikten sonra vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de alternatif hoca için adayı için kolları sıvadığı iddia edildi.

Portekizli hocanın ayrılma ihtimalini de hesaplayan Sarı Lacivertli yönetim, alternatif isimleri belirledi. Olası bir ayrılığın ardından takımın başına güvenebileceği bir ismi emanet etmek isteyen Ali Koç aradığı ismi yine Süper Lig'de buldu.

ANDREA PIRLO İDDİASI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus ile sözleşme yapmaması halinde Trabzonspor'un da görüştüğü hocalar arasında olan Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan hoca Andrea Pirlo ile temasa geçeceği aktarıldı.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Pirlo'nun da Türkiye'de başka takımlara gidebileceği iddia ediliyor Deneyimli teknik adamın kararı merak ediliyor. Bilindiği üzere Pirlo, Trabzonspor'un öncelikli adayları arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

AL NASSR İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ

Haberde, Portekizli teknik adamın ayrıca Suudi Arabistan büyük bir teklif aldığı kaydedildi. Suudi Arabistan'dan Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Rudi Garcia ile yollarını ayıran ve Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın gündemindeki isimlerden birisi de deneyimli hoca Jorge Jesus oldu. Al Nassr kurmaylarının Portekizli teknik direktörü takımın başına getirmek istediği yazıldı.

FLAMENGO JESUS'U BEKLEMEDİ

Jorge Jesus'u takımın başına getirmek isteyen fakat hocanın "Sezon sonunu bekleyin' cevabını reddeden Flamengo'dan, La Liga ekibi Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Pirlo#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti
Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos