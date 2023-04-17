Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine Andrea Pirlo iddiası!

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Jorge Jesus'un kararını sözleşmesi sona erdikten sonra vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin de alternatif hoca için adayı için kolları sıvadığı iddia edildi.

Portekizli hocanın ayrılma ihtimalini de hesaplayan Sarı Lacivertli yönetim, alternatif isimleri belirledi. Olası bir ayrılığın ardından takımın başına güvenebileceği bir ismi emanet etmek isteyen Ali Koç aradığı ismi yine Süper Lig'de buldu.

ANDREA PIRLO İDDİASI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus ile sözleşme yapmaması halinde Trabzonspor'un da görüştüğü hocalar arasında olan Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan hoca Andrea Pirlo ile temasa geçeceği aktarıldı.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Pirlo'nun da Türkiye'de başka takımlara gidebileceği iddia ediliyor Deneyimli teknik adamın kararı merak ediliyor. Bilindiği üzere Pirlo, Trabzonspor'un öncelikli adayları arasında yer alıyor.

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AL NASSR İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ

Haberde, Portekizli teknik adamın ayrıca Suudi Arabistan büyük bir teklif aldığı kaydedildi. Suudi Arabistan'dan Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Rudi Garcia ile yollarını ayıran ve Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın gündemindeki isimlerden birisi de deneyimli hoca Jorge Jesus oldu. Al Nassr kurmaylarının Portekizli teknik direktörü takımın başına getirmek istediği yazıldı.

FLAMENGO JESUS'U BEKLEMEDİ

Jorge Jesus'u takımın başına getirmek isteyen fakat hocanın "Sezon sonunu bekleyin' cevabını reddeden Flamengo'dan, La Liga ekibi Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.