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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un istediği 10 numarayı duyurdular! Transfer harekatı...

#Transfer#Fenerbahçe#Lincoln
Fenerbahçede Jorge Jesusun istediği 10 numarayı duyurdular Transfer harekatı...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus'un istediği 10 numarayı Brezilya basını duyurdu.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda belirsizliğin sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.

Sarı-lacivertlilerde, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER SAYISINI AÇIKLAMIŞTI

Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen imza töreninde transfer hedefleri hakkında "Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. Alacağımız bazı oyuncular, Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Crespo gibi... Futbolda her zaman istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Burada bir kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Planlama hakkında çok toplantı yaptık. Kulübüm maddi imkanları içerisinde elimizden geleni yapacağız. Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız. Yetenekli oyuncuların yeteneğini sahaya yansımasını sağlamamız gerekiyor. Futbolda bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmeniz gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

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'ENTERESAN' LİSTE

Başkan Ali Koç'un "Hocamızın transfer listesi enteresan" şeklinde yorumladığı rapor da yapılan çalışmalalarla birlikte yavaş yavaş ortaya çıktı.

Fenerbahçede Jorge Jesusun istediği 10 numarayı duyurdular Transfer harekatı...

BREZİLYA'DAN GÜNDEME 4 İSİM GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer için gözünü Brezilya pazarına çevirdi.

Bruno Henrique, Igor Paixao, Erison ve Wellington gibi isimler'in sarı-lacivertlilerin radarında olduğu daha önce belirtilmişti.

BU KEZ HEDEF 10 NUMARA

Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Santa Clara'da forma giyen 10 numara Lincoln Henrique'nin transferi için düğmeye bastı.

Haberde; Portekiz teknik adamın bu transferde ısrarcı olduğu ve çalışmaların başladığı kaydedildi.

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ÇAYKUR RİZESPOR'DA OYNADI

Ayrıca 23 yaşındaki futbolcunun, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynadığı da hatırlatıldı.

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Gremio altyapısında futbola başlayan Lincoln, Rizespor macerası sonrası 2019 yılında Santa Clara'ya transfer oldu ve geçen sezon 44 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Lincoln

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