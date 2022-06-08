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Son dakika: Beşiktaş Sörloth ile anlaşmaya vardı! Weghorst, Abdülkerim Bardakçı, Romain Saiss...

#Transfer#Beşiktaş#Sörloth
Son dakika: Beşiktaş Sörloth ile anlaşmaya vardı Weghorst, Abdülkerim Bardakçı, Romain Saiss...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sörloth, Weghorst, Abdülkerim Bardakçı gibi isimleri gündeminde tutan Siyah-beyazlılar'da takımdan ayrılan Vida ve Larin'in de yeni adresleri belli oluyor...

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Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, seçimde güven tazeleyen Ahmet Nur Çebi önderliğinde teknik direktör Valerien Ismael'in listesi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

VIDA VE LARIN SERIE A'YA

Sözleşmeleri sona eren Domegoj Vida ve Cyle Larin'e İtalya Serie A'dan talipler olduğu iddia edildi. Fanatik'in haberine göre Hırvat stoper Vida için Napoli'nin devrede olduğu bilgisine ulaşıldı. Larin için de Fiorentina'nın temaslara başladığı ortaya çıktı. İki futbolcunun geleceği, önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Kerem Kalafat'tan 300 bin TL

2 sezon önce Giresunspor'a kiralanan Kerem Kalafat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki savunmacının, daha önceki sözleşmesinde Karadeniz ekibinde belli bir sayıda maça çıkması bekleniyordu. Fakat Çotanaklar'ın bu maddeye uymadığı öne sürüldü. Hâl böyle olunca Siyah-Beyazlı ekibin, 300 bin TL tazminat alabileceği iddia edildi.

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Can Bozdoğan'dan haber bekleniyor

Geçtiğimiz sezon Siyah-Beyazlı forma altında 27 maça çıkan Can Bozdoğan, Almanya'da küme düşen Schalke'den bir sezonluğuna kiralanmıştı. Mavi-Beyazlı ekibin, Bundesliga'ya geri dönmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncunun da geleceği merak konusu... Bu anlamda Kara Kartal'ın, yıldız oyuncu ile yola devam edip, etmeyeceği konusundaki son kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. Fakat Schalke kanadından; Can'ın, gelecek sezon takımda kalabileceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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SÖRLOTH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Golcü transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Sörloth'ta mutlu sona yakın. Real Sociedad'a yakın olan diariovasco.com'un haberine göre Beşiktaş, Sörloth için Leipzig ile her konuda anlaşmaya vardı. Haberde Siyah-beyazlı kulübün bir daha kiralık oynamaya sıcak bakmayan Norveçli golcüye yıllık 3 milyon euro vermeyi gözden çıkardığı ifade edildi.

Son dakika: Beşiktaş Sörloth ile anlaşmaya vardı Weghorst, Abdülkerim Bardakçı, Romain Saiss...

SÖRLOTH OLMAZSA WEGHORST

Sörloth için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, Norveçli ile anlaşma sağlayamazsa ikinci alternatifini Wout Weghorst olarak belirledi. Teknik direktör Ismael, Sörloth'un takıma gelmemesi halinde mutlaka Hollandalı'nın transfer edilmesini istiyor.

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Ceyhun Kazancı'nın tam yetkiyle görüşmeleri sürdürdüğü ve Burnley ve oyuncuyla ön protokol anlaşmasına vardığı belirtildi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI TRANSFERİNDE SON DURUM

Stoper için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, daha önce Konyaspor'dan, Abdülkerim Bardakçı'yı gündemine almıştı. Fakat Yeşil-Beyazlı ekibin 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep etmesi, görüşmeleri çıkmaza sokmuştu. Fanatik'in haberine göre Kara Kartal yeni bir teklif hazırlığı içerisinde. Bu anlamda Konyaspor'un kapısının önümüzdeki günlerde çalınabileceği bildirildi.

ROMAIN SAISS 13 HAZİRAN'DAN SONRA GELECEK

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Faslı stoper Romain Saiss'in, 13 Haziran'da sona erecek milli takım kampının ardından yapılacak son görüşmeler sonrasında İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Sörloth

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