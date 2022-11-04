Fenerbahçe'de Jorge Jesus: Avrupa Ligi'ni kazanacak gücümüz yok, önceliğim lig | Arda Güler çok önemli bir oyuncu olacak

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayarak son 16 takım arasında kalırken Jorge Jesus açıklamalar yaptı.

Gruptan lider çıkmanın kendilerine avantaj sağlayacağını söyleyen Jorge Jesus, "Teknik direktör olarak mutluyum. Takım son 16 turuna kaldı. Avrupa Ligi'nin en iyi takımları arasındayız. Fenerbahçe'nin kimliğini Avrupa'da duyurmak adına önemli bir iş başardık. Oyuncularım harikaydı. Akıllı bir oyun sergilediler. Kazandık ve puan farkıyla lider olduk. Play-off oynamayacağız. Bu çok önemli. Takım artık yorgunluk limitinde. 3 günde 1 maç yapmaktan ötürü yorgunluk sınırındayız. 1 tur oynamadan geçmek bizim için bu açıdan çok önemliydi." dedi.

"BİZİM ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Önceliklerinin lig şampiyonluğu olduğunu bir kez daha belirten Jesus, "UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak bir kadromuz yok. Bizim öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğu. İyi bir kura şansı olursa 1 tur daha atlayabiliriz. Şu an en iyi takımlar kaldı. Dolayısıyla işler biraz daha zor olacak." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÜLKE SIRALAMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Avrupa'da alınan puanların Türkiye'nin sıralaması için önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Türk futbolu için ülke sıralaması için çok önemli. Ayrıca, takımların kendi sıralaması için de çok önemli. Türkiye'nin sıralaması, Avrupa ve Konferans Ligi'nde alınan puanlarla birazcık iyileşti. Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynayarak gitmesi söz konusu. Bunu değiştirmek için Avrupa'da alınacak puanlar çok önemli. Bütün Türk takımları alabildiği kadar puanlar aldı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye şampiyonunun eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi önemli." diye konuştu.

"ARDA ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Arda Güler'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ancak gelişmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Jesus, "Arda henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu. Fiziksel anlamda gelişmesi gerekiyor, henüz kırılgan. Fiziksel olarak gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda öğreneceği şeyler var. Onun üzerine baskı yüklemememiz ve olmadığı şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor. Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak. Buna hiç şüphe yok." dedi.