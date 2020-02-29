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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Jailson artık stoper oynamak istemiyor!

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Fenerbahçe'de Jailson artık stoper oynamak istemiyor!
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Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen teknik direktör Ersun Yanal tarafından stoperde oynatılan ve burada yaptığı hatalarla birçok maçta puan kaybına yol açan Fenerbahçeli Jailson, artık defansta görev almak istemiyor.

Bu yöndeki kararını Yanal’a bildiren Brezilyalı, sakatlıklar ve transfer yapılamaması nedeniyle ligin ilk yarısındaki G.Saray maçında ilk kez stoper olarak ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Hatalarına rağmen aynı mevkide görev verilen Jailson’un stoper oynadığı son maç geçen haftaki G.Saray derbisi oldu.

Fenerbahçede Jailson artık stoper oynamak istemiyor

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