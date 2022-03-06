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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Enner Valencia açıklaması

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Enner Valencia
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Enner Valencia açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, Enner Valencia'nın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını belirtti. 

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Trabzonspor'un güçlü takım olduğunu kaydeden İsmail Kartal, "Abdullah Avcı ile istikrarlı bir Trabzonspor var. Şampiyon olmak istiyorlar. Güçlü bir Trabzonspor var. Rakip kim olursa olsun bugün kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle takımımız iyi oynayacaktır. İnşallah her şey planladığımız gibi olur." diye konuştu.

MESUT ÖZİL VE ENNER VALENCIA SÖZLERİ

Ekvatorlu golcünün bileğinde problem olduğu için kadroda yer almadığını belirten Kartal, "Son 3 maçı kazandık. Birlikte çalışarak istediklerimi daha iyi anlayarak, üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Mesut Özil'i kadroya döndü. Enner Valencia'nın bileğinde problem var. Moralimiz yüksek. İyi hazırlandık. Sahamızda kazanmak istiyoruz." dedi.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Enner Valencia

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