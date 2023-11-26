Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Edin Dzeko'dan 'hücum' toplantıları!

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Fenerbahçe, birçok oyuncusunu milli takımlarına gönderirken hücum hattında sadece Edin Dzeko, İstanbul'da kaldı ve Samandıra'da çalışmalarına devam etti.

Sabah'ın haberine göre; Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan izin isteyen 37 yaşındaki futbolcu, ligdeki yoğun temponun ardından dinlenme fırsatı buldu. Tadic, Szymanski, Ferdi, İrfan Can Kahveci gibi isimlerin milli maçlarda sahne aldığı günlerde Dzeko ise Samandıra'da İsmail Kartal ve ekibi ile sık sık bir araya geldi.

Hücum planları masaya yatırıldı

Tecrübeli çalıştırıcı, talebesiyle oyun ve sistem üzerine fikir alışverişinde bulundu. Yıldız futbolcu, olgunlaşma aşamasındaki Fenerbahçe ataklarında orta alanda kadar gelip, pas istasyonu görevi görüyordu. Ancak son dönemde rakipler buna uyanıp önlem almaya başladı. Toplantılarda, yeni hücum planları masaya yatırıldı.

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