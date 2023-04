Fenerbahçe'de İsak Vural - Hammarby bilmecesi çözüldü! FIFA kuralı ne diyor? TFF'ye fesih bildirimi yapıldı ancak...

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İsak Vural - Hammarby bilmecesinin sırrı çözüldü.

Sarı lacivertli ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na bugün yaptığı bildirimde, geçtiğimiz aylarda Hammarby'e kiralık gönderilen 16 yaşındaki yetenekli oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği bir oyuncusu hakkında yaptığı bu kafa karıştırıcı fesih bildirimi sonrasında transferin perde arkası ve FIFA detayı ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞ OLARAK GÖZÜKÜYOR AMA...

Geçtiğimiz aylarda İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan İsveç Ligi takımlarından Hammarby, oyuncunun lisansını çıkaramamış ve bu nedenle genç oyuncu, transfer olduğu günden bu yana pilot takımla birlikte çalışmıştı.

Haberin Devamı

Sürecin devamında Fenerbahçe'nin bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na İsak Vural hakkında sözleşme feshi bildirimi yapmasıyla yetenekli futbolcunun Hammarby'e kiralık olarak değil, bonservisiyle satıldığı düşünüldü. Ancak bu prosedürün FIFA kurallarına uymak için hayata geçirildiği ve transferin perde arkasının farklı olduğu öğrenildi.

FIFA KURALI NE DİYOR?

FIFA, 18 yaşının altındaki oyuncuların kiralanmasına izin vermediği için Fenerbahçe, İsak Vural'ı Hammarby'e satın alma opsiyonu ve geri alma koşuluyla gönderdi. Hammarby ile imzalanan sözleşmede bonservisiyle satış, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde ise fesih gözükmesine rağmen aslında oyuncu Hammarby'e bonservisiyle satılmadı, satın alma opsiyonu ve geri alma koşuluyla kiralandı.

FIFA'nın ilgili kuralına göre; 18 yaşından küçük futbolcuların kiralık sözleşmelerinde satın alma opsiyonu ve geri alma koşulu bulunması zorunlu.

Haberin Devamı

İSVEÇ BASININDAN UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İDDİASI

Öte yandan İsveç basınından gelen son iddiaya göre ise Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna kattı. Hammarby'nin transferi bitirdiği ve İsak Vural ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

ALİ KOÇ: SAF YETENEK, KEŞFETMEYE GEREK YOKTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsak Vural'ın sarı lacivertli kulübe imza attığı törende, "Saf bir yetenek. Kendisini keşfetmeye gerek yok. Avrupa futbolunu takip eden herkes onu biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Birçok kulübün peşinde koştuğu İsak, dört lisan biliyor. Babası Türk, annesi İsveçli" açıklamasında bulunmuştu.

Haberin Devamı

Ali Koç'un İsak Vural hakkındaki açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Evet, İsak Vural; takımımızın en yeni üyesi, bu masanın en genç üyesi, onu Ferdi ile Arda’ya teslim ettim. Ferdi’nin hikayesi çok benzer, Avrupa’dan gelmesi, annesi-babası vs. hatta pozisyonları bile… Arda’yla da oda arkadaşılar. Saf bir yetenek, kendisini keşfetmeye gerek yok zaten Avrupa futbolunu takip eden herkes biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok da düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Kısmete inanıyorsanız kısmette bir şey olacaksa öyle ya da böyle oluyor. Birçok kulübün de peşinden koştuğu İsak ki dört lisan biliyor ve şu an Fenerbahçemizde. O da ana dili Türkçe olmadığı için İngilizce konuşacak. Fakat Ferdi’nin annesi Kanadalı, babası Türk; burada da baba Türk, anne İsveçli ve 12 yaşından beri de Portekiz’de. Bu hikayeyi bir gün daha kapsamlı anlatırız. Ama tek bir sebep vermem gerekirse İsak’ın babası Türkiye’den kopmuş olmalarına rağmen fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçlarını seyrediyorlar, dolayısıyla evlatlarını da öyle yetiştirmiş ve bir kızı, iki oğlu var. Dolayısıyla İsak, Türkiye’de pek yaşamadı, tatile geliyordu ama babasından dolayı Fenerbahçe’yi yaşadı. İsak, doğduğundan beri Fenerbahçe’yi yaşıyor. Herhalde masadaki en heyecanlı kişi de odur, çünkü aramıza çok yeni katıldı. Ondan da çok büyük beklentilerimiz var. Bizim A Takımda idman yapacak, U19 sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz U19’un şampiyonluk şansı çok yüksek. Tabii Arda’nın da oraya çok büyük katkıları vardı, Arda daha sürekli ve kalıcı bir şekilde A Takıma geçince biraz eksikliği hissedildi. İnşallah eksikliği de İsak dolduracaktır. Kendisine de söylüyorum; ‘senden beklenti büyük’. Hepinizden beklenti büyük ama her şeyin yeri ve zamanı vardır. Onun için çok büyük sabır ve desteğe de ihtiyacı olacaktır. Tüm bu masada olan arkadaşlarımız gibi kendisinin de çok uzun süreler Fenerbahçe’ye hizmet edeceğine, hem sportif anlamda hem de ekonomik anlamda Fenerbahçe’ye katkıları olacağına inanıyorum, düşünüyorum. Onun da yolu açık olsun.

Haberin Devamı

İSAK VURAL: SARI LACİVERTLİ RENKLERLE DOĞDUM

Ali Koç'tan sonra söz alan İsak Vural ise çocukluğundan bu yana kalbinde bu renkler olduğunu belirtmişti. Yaptığı açıklamada genç oyuncu, "Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah bir mesaj almıştım, bugün söylemem gerekenlere dair ama onları söylemeyeceğim. Ben, kalbimde olan bu renklere olan aşkı kendi kelimelerimde tasvir edeceğim. Ben, sarı lacivert renklerle doğmuş, sarı lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak hep bu güzel stadyumda, dünyanın en iyi taraftarlarına karşı oynamanın hayaliyle büyüdüm. Gerçekten burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Babam ve büyükbabam onlar iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Ne mutlu ki bunu bana aşıladılar. Gerçekten çok mutluyum. Bu takıma yardım edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞTİ

19 Nisan 2022'de Fenerbahçe, dostluk maçında Shakhtar'ı konuk etmişti. O dönemde takımın başında bulunan İsmail Kartal, 75. dakikada İsak Vural'ı oyuna almıştı ki 15 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe tarihinde bu formayı giyen en genç isim olmuştu.

GENÇ YETENEKLER KİRALIK GİTTİ

Fenerbahçe'de ilk etapta kadroda yer bulması zor gözüken genç oyuncular devre arasında kiralık olarak gönderildi. Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan İsak Vural, Eyüp Akcan ve Çağtay Kurukalıp kiralık olarak takıma veda etti. Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna dahil ettiği Emre Demir ise kiralık olarak Samsunspor'un yolunu tuttu.