Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi rüzgarı! Alex de Souza'nın rakamları...

Michy Batshuayi, bu sezon Süper Lig’de Edin Dzeko’nun ardından ikinci forvet konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, Konferans Ligi’nde ise İsmail Kartal’ın ilk tercihi oldu. Belçikalı forvet, sezonun özellikle ilk bölümünde Avrupa’da attığı gollerle adından söz ettirdi. Ancak son haftalarda ligde de Batshuayi rüzgarı esmeye başladı. Yıldız futbolcu, kritik anlarda sahneye çıkarak şampiyonluk yolunda takımına önemli puanlar kazandırdı.

HER 52.5 DAKİKADA 1 GOL

Fanatik'in haberine göre; Michy Batshuayi, Süper Lig’de 8 kez ağları sarstı. Tecrübeli oyuncu, toplam gol sayısında belki ilk sıralarda değil. Ancak ligde, oynadığı süreye kıyasla Batshuayi’den daha iyi bir golcü yok. Hatta yanına yaklaşabilen bile olmadı! Belçikalı yıldız, sahada kaldığı her 52.5 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Bu alanda kendisine en yakın isim, 98 dakikada 1 ağları sarsan takım arkadaşı Cengiz Ünder. Krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko her 125 dakikada, Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi ise her 137 dakikada bir fileleri sarsabildi.

34 RESMİ MAÇ, 20 GOL

Sarı-Lacivertliler’de Dzeko ve Tadic’in penaltı vuruşlarındaki başarısızlığı sonrası bu görev Batshuayi’ye kaldı. Yıldız futbolcu, ligde 3 golünü beyaz noktadan kaydederken, Kasımpaşa maçında ise penaltıyı kaçırdı ancak dönen topu ağlara göndermeyi başardı. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon ayrıca Avrupa’da ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 6’şar kez fileleri sarstı. Batshuayi, 34 resmi maçta 20 gole ulaştı.

ALEX'TEN SONRA İRFAN CAN

Sarı-Lacivertliler’de birçok futbolcu kariyerlerinin en skorer dönemini yaşıyor. Bunlardan biri de İrfan Can Kahveci. Milli oyuncu resmi karşılaşmalarda 14 kez ağları havalandırarak, kariyerindeki en golcü dönemini ikiye katlamıştı. İrfan, Süper Lig’de ise Pendikspor karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 10’a yükseltti. 28 yaşındaki futbolcunun 8 de asisti bulunuyor. Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşan son isim 2010-11 sezonundaki performansıyla Alex De Souza olmuştu. Brezilyalı efsane, 28 gol ve 15 asistle takımını şampiyonluk yolunda sırtlamıştı.

SON YERLİ AYKUT KOCAMAN

İrfan Can Kahveci, ligde gelen 9 haftada arkadaşlarına 2 gol pası daha vermesi halinde, 14 yıl sonra bunu başaran ilk isim olacak. Fenerbahçe’de gol ve asist sayısında çift haneleri gören son yerli futbolcu ise Aykut Kocaman’dı. Kocaman, 1995-96 sezonunda 27 kez ağları sarsmış ve 11 golün de hazırlayıcısı olmuştu.