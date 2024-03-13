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Jorge Jesus'tan dünya rekoru! Adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı

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#Futbol#Jorge Jesus#Al Hilal
Jorge Jesustan dünya rekoru Adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 00:20

Teknik Direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, üst üste 28 maç kazanarak "Arka arkaya en çok maç kazanan takım" rekorunu kırdı.

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Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, ilk maçta 2-0 yendiği Al-Ittihad'ı rövanşta da aynı skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken dünya rekorunun da sahibi oldu.

Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Al-Hilal, resmi maçlardaki galibiyet serisini 28'e yükselterek çılgın bir rekora imza attı.

Al-Hilal, üst üste 28 maç üst üste kazanarak The New Saints'in 27 maçlık rekorunu geçti ve "Arka arkaya en çok maç kazanan takım" unvanının sahibi oldu.

AJAX'IN TARİHİ REKORU 2017'DE KIRILDI

2017 yılına dek dünyadaki en uzun galibiyet serisine sahip takım Ajax'tı. 1971-72 yılları arasında 26 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hollanda ekibinin rekoru 2017'de The New Saints takımı tarafından kırıldı.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE SAHİP TAKIMLAR SIRALAMASI ŞÖYLE:

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Al-Hilal - 28 maç

The New Saints - 27 maç
Ajax - 26 maç (1972)
Ajax - 25 maç (1995)
Coritiba - 24 maç
Bayern Münih - 23 maç
Real Madrid - 22 maç
Manchester City - 21 maç

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#Futbol#Jorge Jesus#Al Hilal

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