Jorge Jesus'tan dünya rekoru! Adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı

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Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, ilk maçta 2-0 yendiği Al-Ittihad'ı rövanşta da aynı skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırırken dünya rekorunun da sahibi oldu.

Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Al-Hilal, resmi maçlardaki galibiyet serisini 28'e yükselterek çılgın bir rekora imza attı.

Al-Hilal, üst üste 28 maç üst üste kazanarak The New Saints'in 27 maçlık rekorunu geçti ve "Arka arkaya en çok maç kazanan takım" unvanının sahibi oldu.

AJAX'IN TARİHİ REKORU 2017'DE KIRILDI

2017 yılına dek dünyadaki en uzun galibiyet serisine sahip takım Ajax'tı. 1971-72 yılları arasında 26 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hollanda ekibinin rekoru 2017'de The New Saints takımı tarafından kırıldı.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE SAHİP TAKIMLAR SIRALAMASI ŞÖYLE:

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Al-Hilal - 28 maç

The New Saints - 27 maç

Ajax - 26 maç (1972)

Ajax - 25 maç (1995)

Coritiba - 24 maç

Bayern Münih - 23 maç

Real Madrid - 22 maç

Manchester City - 21 maç