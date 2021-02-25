Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo gelişmesi!

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00te başladı. Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



İrfan Can ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile Sadık Çitpınar, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.



Sarı lacivertli ekip, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Fenerbahçemiz, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00’te başladı. Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



İrfan Can ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile Sadık Çitpınar, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.



Futbol A Takımımız, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.