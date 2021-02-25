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GeriFutbol Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo gelişmesi!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 18:36 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo gelişmesi!

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Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00te başladı. Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile Sadık Çitpınar, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Sarı lacivertli ekip, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo gelişmesi

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Fenerbahçemiz, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00’te başladı. Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile Sadık Çitpınar, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Futbol A Takımımız, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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