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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder sevinci!

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#İrfan Can Kahveci
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder sevinci
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 15:18

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Kayserispor maçı için hazırıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takıma katıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in de katıldığı belirtildi.

Salonda core çalışmalarıyla başlayan idmanın daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdüğü aktarıldı.

Antrenmanın, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#İrfan Can Kahveci

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