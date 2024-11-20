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Acun Ilıcalı'ya "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" iddiasıyla soruşturma

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#Acun Ilıcalı#Acun Ilıcalı Tv8#Yasa Dışı Bahis Soruşturması
Acun Ilıcalıya yasa dışı bahse teşvik ve reklam iddiasıyla soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 15:11

Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA: SAHA İÇİ REKLAM PANOLARININ SATIŞINI KARADAĞ FUTBOL FEDERASYONU YAPTI

Dün akşam oynanan Karadağ Türkiye maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."

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#Acun Ilıcalı#Acun Ilıcalı Tv8#Yasa Dışı Bahis Soruşturması

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