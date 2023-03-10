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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sınıfta kaldı! Samet Akaydın tam not aldı...

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Samet Akaydın
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci sınıfta kaldı Samet Akaydın tam not aldı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 08:59

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydın'ın performansları çok konuşuldu.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci'nin performansı sosyal medyada gündem oldu.

Sevilla karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 87 dakika sahada kaldı. Deneyimli oyuncu özellikle Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü ilk golde yerde kalarak faul beklediği gerekçesiyle eleştirildi.

İrfan Can Kahveci, Sevilla maçının 87. dakikasında oyundan alınırken deplasman tribününde Sarı-Lacivertli taraftarlarca ıslıklandı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun yerine genç yıldız adayı Arda Güler oyuna dahil oldu.

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Fenerbahçede İrfan Can Kahveci sınıfta kaldı Samet Akaydın tam not aldı...

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SAMET TAM NOT ALDI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın, kariyerindeki ilk Avrupa maçında otoritelerden tam not aldı. Sevilla deplasmanında ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki stoper, tam 8 top kesme ve 3 de top kapma ile oynadı.

Samet Akaydın, Sevilla karşısında Fenerbahçe adına sahanın en iyi isimlerinden oldu.

* En çok ikili mücadele kazanan: Samet Akaydın
* En çok sahipsiz top kazanan: Samet Akaydın
* En çok rakip atağı kesen: Samet Akaydın
* En çok top uzaklaştıran: Samet Akaydın 

Fenerbahçede İrfan Can Kahveci sınıfta kaldı Samet Akaydın tam not aldı...

 

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Samet Akaydın

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