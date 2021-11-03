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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararı! Antwerp maçında...

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci kararı Antwerp maçında...

Fenerbahçe, yarınki Antwerp mücadelesi için bugün Belçika’ya gidecek. Vitor Pereira, sakat olan 4 oyuncusunun yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan 3 isimden yoksun olacak. Geniş kadroda sıkıntı olsa da özellikle İrfan Can Kahveci’nin sahalara çok iyi bir dönüş yapmış olması, en büyük teselli.

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Fenerbahçe , yarınki Antwerp mücadelesi için bugün Belçika’ya gidecek. Vitor Pereira, sakat olan 4 oyuncusunun yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan 3 isimden yoksun olacak. Geniş kadroda sıkıntı olsa da özellikle İrfan Can Kahveci’nin sahalara çok iyi bir dönüş yapmış olması, en büyük teselli. Fanatik'in haberine göre Pereira, Antwerp deplasmanında 26 yaşındaki oyuncudan hücumun patronu olmasını istedi. İrfan, hem oyun kurma görevini üstlenecek, hem de etkili şutlarıyla rakip kalede tehdit yaratmaya çalışacak. Ayrıca duran topların başında da milli yıldız olacak.

Büyük değişim

Sarı-Lacivertliler’de Konya maçına oranla, zorunlu değişikliklerin de etkisiyle Antwerp’te farklı bir takım sahada olacak. Kalede Berke oynayacak. Sağ tarafta ise ligdeki cezası nedeniyle görev yapamayan Osayi-Samuel’in görev yapması bekleniyor. Orta ikilide ise sakat Gustavo ile formsuz Sosa’nın yerine Sosa ve Mert Hakan’ın 11’e döneceği öğrenildi. Eldeki tek forvet olan Berisha’nın formayı giymesine de kesin gözüyle bakılıyor.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#UEFA Avrupa Ligi

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