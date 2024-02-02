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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması

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#Transfer#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci
Fenerbahçede İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 18:25

Fenerbahçe'de performansıyla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci için menajerinden açıklama geldi.

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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için menajerinden transfer açıklaması geldi.

İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, Rus basınına transferle ilgili konuştu.

Milli futbolcu için çıkan CSKA Moskova iddialarını doğrulayan Altıparmak, "CSKA'nın onunla ilgilendiği doğru. İrfan Can Kahveci'yi tanıyorlar ve performansını takip ediyorlar" dedi.

Rusya'da transfer dönemi 22 Şubat tarihinde sona eriyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı lacivertlilerde bu sezon 32 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci

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