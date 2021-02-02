Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gerçeği! Eğer alınmasaydı...

Galatasaray ile İrfan Can Kahveci için girilen rekabette kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Milli futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler bir hamleden çok sayıda kazanç çıkardı. Ezeli rakibine çalım atan Kanarya, harcama limitlerini de kullanmış oldu.

YANACAK OLAN LİMİTLER KULLANILDI

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ve Jailson'dan elde ettiği bonservis geliri sezon sonu kullanılamayacaktı. Bu bonservis geliriyle geleceğe sağlam bir yatırım yapılmış oldu. Kanarya, İrfan Can'ı alarak hem rakibine çalım attı hem de bu geliri kullanmış oldu. Sarı-lacivertliler İrfan Can'ı almasaydı bu parayı yaz transfer döneminde kullanamayacaktı.

EZELİ RAKİBİNİN ELİ ZAYIFLADI

Galatasaray, transferi bitirmek üzereyken devreye girildi ve İrfan Can kadroya katıldı. Böylelikle Fenerbahçe, ezeli rakibinin güçlenmesini engellemiş oldu.

SEZON SONUNA HİÇ İŞ BIRAKILMADI

Fenerbahçe, Sosa'dan beklediği verimi alamadığı için sezon sonunda orta saha oyuncusu arayacaktı. İrfan transferiyle sezon sonuna iş bırakılmadı ve sorun erkenden çözüldü.

A MİLLİ OYUNCU KADROYA KATILDI

Daha önce çok uğraşılmasına rağmen gerçekleştirilemeyen İrfan Can transferi bu kez sonlandırıldı. Fenerbahçe A Milli Takım'ın önemli bir parçasını kadrosuna dahil etti. (Sabah)

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