Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan sözleşme müjdesi!

Luan Peres'in açıklamaları şu şekilde:

Galibiyet elde ettiğimiz için mutluyuz. Derbi maçıydı ve bu maçı 3 puanla kapatmamız gerekiyordu. 3 golle kazandığımız bir maç oldu, takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ben de attığım golle takımıma yardımcı olabildiğim için ayrıca mutluyum. 7 aylık bir süre, sahada değildim. Maalesef zor bir süreçti, her futbolcu için bu süreçler sor olur. Geri döndüğüm için mutluyum. Attığım gol sonrası kendimi çok iyi hissettim ve aynı zamanda o an eşimi düşündüm, o zorlu periyotta, o dönemde bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla, öyle bir an gerçekleşti.

Bana göre sahada olan her takım arkadaşım, takımı için yardımcı olmak ister. Çünkü herkesin isteği aynı; burada bir farklılık söz konusu değil. Her takım arkadaşım kazanmak için oynar. Oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Diğer rakiplerimizin oynayacağı maçlardan bağımsız olarak, kendi maçlarımıza odaklanmış durumdayız. Sivasspor ile kupada yarı final maçı oynayacağız. Bu karşılaşmada oldukça önemli. Bu maça en iyi şekilde odaklanacağız. Fenerbahçe’de oynuyoruz, elbette ki şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Hem Süper Lig’i hem Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz. Ligde de aynı şekilde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Oynayacağımız 2-3 maç kaldı, dolayısıyla tüm maçları galibiyetle tamamlamak niyetindeyiz.

Bir defans oyuncusu olarak, sürekli gol atan bir oyuncu değilim. Sivasspor maçında da bir pozisyon olmuştu, maalesef değerlendirememiştim. Bugün oluşturduğumuz şansla beraber golü atmış oldum, biraz da diziliş ile alakalı. Hocamız Jesus, ileride takım arkadaşlarıma yardımcı olmamı istiyor. Gol attığım için mutluyum.

Batshuayi'nin açıklamaları şu şekilde:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını ortaya koyabildik. İlk derbi galibiyetimizdi, öz güven için olumlu bir sonuç. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Uzun zamandır sahada çok daha güçlü olduğumuzu gösterememiştik. Mücadele ve taktik anlamında çok iyiydik. Bu 3 puan çok önemliydi. Öz güvenli şekilde maçımızı oynadık. Taraftarımız da harikaydı, onların gücünü hissettik. Atacağımız gollere ve alacağımız galibiyetlere devam etmeliyiz.

SÖZLEŞME MÜJDESİ: 'BİTTİ' DİYEBİLİRİZ

İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları şu şekilde:

Maçı kazandığımız için mutluyum. Fenerbahçe taraftarı beni seviyor, ben de onları çok seviyorum. Fenerbahçe kalmamı istiyor, ben de kalmak istiyorum. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor, bitti de diyebiliriz. İnşallah sonu güzel olacak.

Şampiyonluk gelir, gelmez. Biz elimizden geleni yapacağız. Belki Galatasaray derbisini kazanarak taraftarımıza ikinci derbi galibiyeti sevincini yaşatırız. Kupada finale çıkmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı oldu.