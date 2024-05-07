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Fenerbahçe'de inanılmaz tablo! Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin ikinci yarıdaki düşüşleri dikkat çekiyor

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#Fenerbahçe#Dzeko#Tadic
Fenerbahçede inanılmaz tablo Dzeko, Tadic ve Szymanskinin ikinci yarıdaki düşüşleri dikkat çekiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 16:22

Fenerbahçe'nin öne çıkan yıldız isimlerinden Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısındaki performanslarına nazaran ikinci yarıda yaşadıkları düşüşle dikkat çekti. Bu periyotta sahneye çıkan İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi'nin performansları ise zirveden uzaklaşmaya engel olamadı.

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Fenerbahçe'nin yıldızları Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'daki düşüş dikkat çekmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı bu üç isim, ligin ilk yarısındaki performanslarını ligin ikinci yarısında sürdüremeyerek istatistiklere yansıttı.

DUSAN TADIC

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu sezonki vazgeçilmez oyuncularından biri olan Dusan Tadic, sezonun ilk yarısında 7 gol atarken 6 da asist yaparak önemli bir skor katkısı sağlamıştı. Ancak, Sırp yıldızın performansında ikinci yarıda belirgin bir düşüş yaşandı. Ligin ikinci yarısında biri penaltı olmak üzere sadece 2 gol bulabildi. Ayrıca, 6 da asist yaparak takımına katkı sağlamaya devam etti.

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EDIN DZEKO

Fenerbahçe'de sezona attığı gollerle fırtına gibi bir başlangıç yapan Edin Dzeko, ligin ilk yarısında 16 gol atarken 4 de asist yaparak gol krallığında zirvede yer alıyordu. Ancak, ligin ikinci yarısında bu performansını devam ettiremeyerek dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Ligin ikinci yarısında 16 maçta sadece 4 gol bulabildi ve 1 de asist üretebildi. Tecrübeli santrafor, ilk yarıdaki performansının gerisinde kaldı ve rakibi Mauro Icardi'ye de gol krallığı koltuğunu kaptırdı.

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Fenerbahçede inanılmaz tablo Dzeko, Tadic ve Szymanskinin ikinci yarıdaki düşüşleri dikkat çekiyor

SEBASTIAN SZYMANSKI

Sarı-Lacivertliler'deki ilk sezonuna harika bir giriş yapan Sebastian Szymanski, ligin ilk yarısında rakip fileleri 9 kez havalandırırken 8 de asist yaparak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak sonrasında düşüşe geçen ve beklentileri karşılayamayan Polonyalı oyuncu, ligin ikinci yarısında beklenen performansı sergileyemedi. Sezonun ikinci yarısında gol üretemeyen Szymanski, sadece 3 asistle sınırlı kaldı. Son olarak dün oynanan Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte 24 yaşındaki yıldızın gol hasreti 15 maça çıktı.

İRFAN CAN KAHVECİ

İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, ligin ilk yarısındaki iyi performansını ligin ikinci yarısında da devam ettirmeyi başardı. Sezon genelinde ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken milli oyuncu, ligin ilk yarısında 6 gol atıp 5 asist yaparken, ligin ikinci yarısında da 6 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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MICHY BATSHUAYI

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe'de ligin ilk yarısına göre ligin ikinci yarısında skor anlamında performansını arttıran tek isim oldu. Tüm sezon sadece iki lig karşılaşmasına 11'de başlayan Batshuayi, kanaryanın dakika başına en golcüsü oldu. Ligin ilk yarısında 4 gol ve 1 asist yapan Belçikalı futbolcu, ligin ikinci yarısında son dakikalarda attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında tutmuştu. Yıldız futbolcu, ligin ikinci yarısında 7 gol buldu.

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#Fenerbahçe#Dzeko#Tadic

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