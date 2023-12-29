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Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! İsmail Kartal, basın toplantısında sinyali verdi...

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#FENERBAHÇE#Samet Akaydin#TRANSFER
Fenerbahçede ilk ayrılık çok yakın İsmail Kartal, basın toplantısında sinyali verdi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 10:10

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir devre arası transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı - lacivertlilerde yolların ayrılacağı isimler de netleşiyor. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatmak, Süper Kupa'yı ise müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da transfer için hareketli günler yaşanıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak olan isimler de netleşmeye başladı.

Sezon başında forma şansı bulmakta oldukça zorlanan ancak Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev verdiği Samet Akaydin, kendisinden beklenen performansı gösterememişti.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ

Fenerbahçede ilk ayrılık çok yakın İsmail Kartal, basın toplantısında sinyali verdi...

Son olarak Galatasaray ile oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finalinin kadrosuna alınmayan tecrübeli stoperin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ile yaptığı görüşmede Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için oynaması gerektiği cevabını alan Akaydin, bu durum sonrasında harekete geçti.

Samet Akaydin'in haziran ayında düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Takım formasını terletmek istediği için yönetim ile görüştü.

Sarı - lacivertli kurmaylardan ayrılık için kolaylık talep eden Akaydin'in kiralık olarak takımdan gidişine sıcak bakıldığı kaydedildi.

İSMAİL KARTAL SİNYALİ VERMİŞTİ

Fenerbahçede ilk ayrılık çok yakın İsmail Kartal, basın toplantısında sinyali verdi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında Samet Akaydin'in kadroya alınmamasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlamıştı. Kartal, 'Samet Akaydin, ayrılmak istediği için mi kadroya alınmadı?' sorusunu, 'Kadroya ben almadım' şeklinde cevapladı.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı - lacivertli formayla 34 resmi maça çıktı ve 2668 dakika sahada kaldı.

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#FENERBAHÇE#Samet Akaydin#TRANSFER

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