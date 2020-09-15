MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
GeriFutbol Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Eylül Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Oyuncuların dörderli takımlar halinde çift kale maçla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçede Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle