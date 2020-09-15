Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.



Oyuncuların dörderli takımlar halinde çift kale maçla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.



Fenerbahçe, yarın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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