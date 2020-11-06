Fenerbahçe'de gözler Samatta'da!

Fenerbahçe'de Samatta çok iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında Göztepe, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarını boş geçti.

27 yaşındaki forvet gol orucunu yarınki Konya maçında sonlandırmaya kararlı. Ekstra idmanlarla bu karşılaşmaya hazırlanan Samatta, ağları havalandırarak takımının alacağı galibiyette pay sahibi olmak istiyor.

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