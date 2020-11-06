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Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de gözler Samatta'da!

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Fenerbahçe'de gözler Samatta'da!
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Fenerbahçe'nin Tanzanyalı yıldızı, Sarı-Lacivertli forma ile 11’de çıktığı ilk maçta Karagümrük filelerini iki kez sarstı.

Fenerbahçe'de Samatta çok iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında Göztepe, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarını boş geçti.

27 yaşındaki forvet gol orucunu yarınki Konya maçında sonlandırmaya kararlı. Ekstra idmanlarla bu karşılaşmaya hazırlanan Samatta, ağları havalandırarak takımının alacağı galibiyette pay sahibi olmak istiyor.

 

Fenerbahçede gözler Samattada

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