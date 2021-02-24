Fenerbahçe'de Gökhan Gönül geri dönüyor! Nazım Sangare...

Yaşadığı sakatlığından uzun süre sahalardan uzak kalan ve son Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Gökhan Gönül, yeniden 11'e dönüyor...

Fenerbahçe için büyük önem taşıyan ve Erol Bulut'un geleceğini de etkileyecek Trabzonspor maçı öncesi sarı lacivertlilerin kazanmaktan başka düşüncesi yok. Bulut'un bu maç özelinde tecrübeli isme şans vermesi bekleniyor.

Göztepe maçında 56. dakikada oyuna girerek 12 hafta sonra formasına kavuşan Gökhan’ın tecrübesinden yararlanmak isteyen teknik direktör Erol Bulut'un Nazım Sangare'yi bu maçta yedek oturtması bekleniyor.

Son olarak aralık ayındaki Malatyaspor maçında ilk 11'de görev yapan 36 yaşındaki Gökhan Gönül lige iyi giriş yaptıktan sonra şansız bir sakatlık süreci geçirmişti.



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