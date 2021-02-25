Fenerbahçe'de frikikleri kim kullanmalı? Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım yayında!

Süper Lig'de gündeme dair konular, Spor Arena'nın yeni içeriği Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım'da masaya yatırılıyor.

Okay Karacan, Hadi Ben Kaçtım'da Erol Bulut'un eleştirileri hak edip etmediği, sarı lacivertli takımda frikikleri kimin kullanması gerektiği, Mesut Özil'in form durumu ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansı hakkında konuştu.

Karacan, Fenerbahçe'deki frikik bilmecesi için ''Caner, Fenerbahçe'nin en etkili vuruş yapan ismi. Her attığı top içeriyi karıştırabiliyor. En kötü oynadığı maçta bile attığı top karambol yaratıyor. Ceza sahası dışından Mesut da kullanabilir. Karagümrük maçında golden önce kullandığı orta gibi. Top havada yavaş bir şekilde hız kazandıktan sonra dönüyor ve gideceği kafayı, hangi hızla gideceğini ayarlıyor ve topu buluşturuyor. İşte onları Mesut kullansın. Mesut zaten bir frikik uzmanı değil. Bir Juninho, Sergen Yalçın, Hagi değil. Niye bu hale getiriliyor? Ama iyi top kullanan bir adam. Çocuğu bırakın ya, valla bırakın. Hocaya şöyle bir eleştirim olabilir. Tam anlamıyla fiziksel olarak yerine gelebilmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Bence Gustavo gelene kadar Mesut'u biraz daha rölantide kullanmak daha doğru olurdu.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'nin oyunu, Mesut Özil'in frikik çekincesi, şampiyonluk ibresinin Galatasaray'ı göstermesi ve daha fazlası 'Dış Ses'in katkıları, Okay Karacan'ın yorumuyla Hadi Ben Kaçtım'da sizlerle.