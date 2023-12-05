Fenerbahçe'de Fred geri döndü, baskılı oyun geri döndü! Torreira detayı...

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Nordsjaelland deplasmanında alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrası gözler İsmail Kartal ve öğrencilerindeydi. Sarı-lacivertliler, zorlu rakibini farklı geçti ve yeniden liderliği aldı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, bu maçı köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: PAZUBENTSİZ LİDER FRED

Onun dönüşüyle bir değişim hissettik Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'nin Rize’ye ve Pendik’e 5, Hatay’a 4, Nordsjaelland’a 3 attığı, Süper Lig’in ve Konferans Ligi grubunun liderlik koltuğunda oturduğu bir Ekim performansı söz konusuydu. Sonra Kasım geldi, Becao-Djiku-Fred sakatlandı. Fenerbahçe Kasım’da oynadığı 5 maçta 3 yenilgi aldı. İstikrarlı kötü futbolla 12 gol yedi. Akan oyunda yalnızca 2 gol atabildi. Dzeko boş geçti koca bir ayı.

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KASIM AYINDAN 2-3 TIK İYİ

Dün, Aralık ayının ilk maçına çıktı Fenerbahçe... Ekim’deki seviyesinde değildi belki. Ama Kasım’dan da iki-üç tık iyiydi. Bence Samet-Oosterwolde savunma göbeği oynadığı sürece o Eylül-Ekim seviyesine gelmeleri zor. Çünkü bu savunma ikilisi, Becao-Djiku’ya göre çok daha geride karşılıyor rakibi. Hem uyum sorunları var, hem de tamamlanamayan atak dönüşünde etkileri düşük. Ancak Fred döndüğü için Fenerbahçe, Kasım ayına göre çok daha derli topluydu kesinlikle.

GALATASARAY'DAKİ TORREiRA GiBi

Halen Şampiyonlar Ligi’nin “geri kazanma” departmanında lideri Lucas Torreira. Şampiyonlar Ligi’nde yarışan 32 takımın 800’ü aşkın futbolcusu içinde topu en fazla geri kazanan oyuncu. Bence Galatasaray’ın kalbi. Onun olmadığı 15 günlük süreçte Galatasaray zorlanmış, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Molde’de sarsılmış, Gaziantep’i de yenememişti. Torreira döndü, tümüyle değiştirdi Galatasaray’ın çehresini. Dün Fred’in dönüşüyle de bir seviye değişim hissettik Fenerbahçe’de. Djiku-Becao-Fred yokken Fenerbahçe tamamlayamadığı hücumların dönüşünde eskisi gibi kolay top kazanamıyordu. Atak sürekliliği sağlayamıyor ve çok daha fazla geri koşuyordu. Zira Becao-Djiku hem orta çizgiye basarak Fenerbahçe takım boyunu kısaltan bir ikili. Hem de Fred liderliğindeki orta üçlü, karşı pres konusunda çok mahir.

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ETRAFINDAKi HERKESi DEĞiŞTiRiYOR

Dün Fred, yine recovery (geri kazanma) departmanının lideriydi. Ayrıca Fred sahadayken Szymanski’nin de, İrfan Can’ın da, Tadic’in de daha iyi oynadıklarını görüyorum. Hem kendisi oynayan, hem de etrafındakileri iten bir adam. Fred, Fenerbahçe’nin saha içi lideri. Pazubent ihtiyacı olmayan bir kaptan. Onun varlığı, etrafındaki herkesi değiştiriyor.

FIRAT AYDINUS: İRFAN CAN, DZEKO, TADIC KATKISI VE FRED FARKI İLE GELEN 3 PUAN

Fred'in takımın oyun sistemine, dinamizmine ve hırsına katkısı inanılmaz...

Hafta içi Nordsjaelland deplasmanında alınan ağır mağlubiyet İsmail Kartal’ı eleştiri oklarının hedefi yaptı. “Becao ve Djiku’nun yokluğunun olumsuz etkileri mevcut iken Kartal hocalık hünerlerini göstermeliydi” eleştirisi yapıldı. Sivasspor karşısında Samet Akaydın ve Oosterwolde doğal olarak geride ikili olarak görev yaptı. Kartal, İsmail Yüksek’in yerine de ilk 11’de Miguel Crespo’yu tercih etti. Beşiktaş derbisi öncesinde bu maç İsmail Kartal ve Fenerbahçe adına önemliydi. Son haftalarda görülmeyen ön alan baskısıyla maça başlayan Fenerbahçe’nin ilk 5 dakika içerisinde iki topu gol çizgisi önünden savuşturuldu.

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ÖN ALAN BASKISI GERi DÖNDÜ

Bu ön alan baskısının başarısında dün de görüldüğü üzere Fred’in katkısı ve varlığı çok büyük rol oynuyor. Szymanski, attığı golde orta sahada topu Fred’e kazandırdıktan sonra yakaladığı boş koridoru dribling ile kat ederken adeta “Gol atmaya gidiyorum” diye bağırıyordu.

İRFAN GÖSTERE GÖSTERE ATTI

Bu golün ardından Sivasspor’un atakları ve pozisyon üretme çabaları oldu. İlk yarının sonlarına doğru bu kez İrfan Can Kahveci’nin göstere göstere, “Ben buraya, bu şekilde vuracağım” dediği şut sonucu gelen güzel golle Fenerbahçe devreye 2-0 önde girdi. Kalite olarak üst düzey olmasa da mücadele ve seyir zevki olan bir ilk yarı seyrettik. İkinci yarıya 2-0 geride başlayan Sivasspor daha baskılı bir oyun tercih etti ve Samet-Oosterwolde ikilisinin ortaklaşa hataları sonucu Manaj’la golü buldu. Golün ardından Fenerbahçe hırsından bir şey kaybetmeden oyuna devam etti ve akabinde ilginç bir golle skoru 3-1’e getirdi.

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DZEKO’NUN GOLÜ USTA iŞiYDi

Bu golde de de Fred’in yadsınamaz katkısı vardı. Dzeko’nun usta işi ayak içi vuruşuyla gelen 4. golle de fark 3’e çıktı. Bir futbolcunun bir takımın oyun sistemine, dinamizmine, hırsına ne kadar etkili olabileceğini bu maçta gördük. Fred Fenerbahçe’ye mental ve fiziksel olarak inanılmaz katkı yapan bir oyuncu. Nitekim dün oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe oyunu rölantiye almak zorunda kaldı.

iSTATiSTiKLERDEKi iLGiNÇ TABLO

Fenerbahçe’nin 4-1 kazandığı bu maçta istatistik olarak Sivasspor’un şut, topla oynama yüzdesi ve pas sayısında rakibinden iyi olması dün gecenin bir başka dikkat çeken olayı oldu.