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Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sakatlığının son durumu ne?

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#Fenerbahçe#Fred#Sakatlık
Fenerbahçede Fred gelişmesi Sakatlığının son durumu ne
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 12:18

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in son durumuyla ilgili bilgiler geldi. Bireysel koşu çalışmalarına başlayacak olan Brezilyalı futbolcunun bir süre daha takımdan uzak kalması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edilmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre dinlenme süresi sonrasında çekilen ikinci MR'da kasık kasındaki ödem tamamen inen Fred'in kas yırtığı devam ediyor. Bireysel koşu çalışmalarına başlayacak olan Brezilyalı futbolcunun durumunun yaklaşık 10 gün daha gözlemleneceği ve yeniden çekilecek MR sonucuna göre takıma dönüşüyle ilgili planlama yapılacağı ifade edildi.

22 Ocak günü sakatlanan Fred'in dönüşü için 4-6 hafta tahmini yapılmıştı. Brezilyalı futbolcunun Kasımpaşa maçında sahalara dönmesinin planlandığı belirtiliyor.

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#Fenerbahçe#Fred#Sakatlık

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