Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer cevabı

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Deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup edip Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de golleri atan Michy Batshuayi, penaltı kurtaran İrfan Can Eğribayat ve oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu maçı değerlendirdi.

İRFAN CAN: OYNAMAYINCA TRİP GİBİ BİR ŞEY OLMAZ

Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendime hedefler koydum. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. 10 maçta oynadım, 7'sinde kalemi gole kapattım. 2 penaltı oldu, 2'sini de kurtardım. Kendi gelişimime odaklanıyorum. Takım başarısı ön planda. Tribünde olsak da, kulübede olsak da trip gibi bir durum olmaz. Her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Oynayana destek veriyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Bugün katkı sağladığım için çok mutluyum.

Geçen sene asrın felaketi yaşandı. Adanalıyım, ailem de gerçekten bu felaketi hissetti. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit olanlardan biri de kaleci kardeşimiz Ahmet Eyüp Türkaslan. Bugün de onun formasını getirdik. Onu da saygıyla anıyoruz. İnşallah bir daha böyle büyük bir felaketle karşılaşmayız.

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FERDİ KADIOĞLU: TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUM

Benim için en önemlisi Fenerbahçe. Kupalar için savaşıyorum. Bunun için buradayım. Sonrasında neler olur bilemeyiz. Transferi düşünmüyorum. Benim şu andaki amacım kazanabileceğimiz 4 kupayı kazanmak. Ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağaım.

BATSHUAYI: BU ŞEKİLDE DEVAM ETMELİYİM

Ben her zaman çok fazla bir şekilde çalışan, takımın menfaati için çalışan biriyim. Takımımın, hocamın ihtiyacı olduğunda hazır olmak zorundayım. Bu anlamda çalışıyorum. Şu anda iyi gidiyoruz. Oynayıp goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum.

İstatistikler mutluluk verici. Bu şekilde devam etmeliyim. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığımda iyi işler yapmak, başarılı olmak istedim. Hem kulüp hem taraftarlar için önemli biri olmak istiyorum. Beni hatırlasınlar istiyorum. Goller atarak kupalar kazanarak burada başarılar elde etmek istiyorum. Geçen sene Türkiye Kupası kazanmıştık. Bu sene daha güçlü daha iyiyiz. Daha çok kupalar istiyoruz. Fenerbahçe'nin kupalar kazanması için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım.

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