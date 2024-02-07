Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında duygusal anlar! Deprem felaketi unutulmadı, taraftarlar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.

Gaziantep'te oynanan mücadelede 6 Şubat depremi de unutulmadı.

ANONS YAPILDI

Mücadelenin 4. dakikasının 17. saniyesinde stadyum hoparlörlerinden 'Sesimi duyan var mı' anonsu yapıldı.

5 BİN ADET KARANFİL ATILDI

Ev sahibi ekibin taraftarları anonsun ardından deprem felaketinin yıl dönümünde sahaya 5 bin adet karanfil fırlattı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bu esnada oyun durdu. Sahadaki oyuncular, teknik heyetler ve taraftarlar duygusal anlar yaşandı.

GAZİANTEP FK: UNUTMAYACAĞIZ

Maç öncesinde Gaziantep FKlı oyuncular ısınmaya '6 Şubat 04:17 Unutmayacağız' yazılı tişörtlerle çıktı.

FENERBAHÇE: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Fenerbahçeli futbolcular da 'Unutmadık, unutmayacağız, 6 Şubat 2023' yazılı tişörtlerle sahada yer aldı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında kronometre 04:17'yi gösterirken 'Sesimi duyan var mı?' anonsu yapıldı ve siren çaldı. Taraftarlar sahaya karanfil atarken oyun, alkışlar eşliğinde bir süre durdu.pic.twitter.com/ENb5VYf2XD