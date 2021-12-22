Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı sonrası tek görüş: 'Utanç verici'

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Süper Lig'in 18. haftasında 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonu oyuncular benzer açıklamalarda bulundu.

SOSA: 'UTANÇ VERİCİ'

Utanç verici bir durumda olduklarını söyleyen Jose Sosa, "Mecbur olduğum için buradayım. Maçla ilgili söylenecek tek kelime bile yok. Gerçekten maçla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. İçinde bulunduğumuz bu durum utanç verici." diye konuştu.

NOVAK: '9 KİŞİ KALAN TAKIMA KARŞI...'

Filip Novak ise "Utanç verici bir durum. 9 kişi kalan takıma karşı galip gelemedik. Üzgünüz, söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

PELKAS: 'KELİMELER YERİNE ÇALIŞMAYA ODAKLANMALIYIZ'

Pelkas ise "Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bugün iyi değildik, bu akşam bizler açısından utanç vericiydi. Çok üzgünüz. Konuşmak yerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Kelimeler yerine, çalışmaya daha çok odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.