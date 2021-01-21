Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 'Cigoladalı bazda'sı fenomen oldu!

‘Cigoladalı Bazda’ adıyla sosyal medya hesapları bile açılırken cumartesi günü Türkiye’ye gelen, yeni transfer Attila Szalai’nin doğum günü kutlamasında ‘Gelsin ‘Cigoladalı bazda’lar’ esprileri yeniden zirve yaptı.

Almanya doğumlu olan ve yaşamının büyük bir bölümü yurt dışında geçtiği için Türkçe’yi ‘Gurbetçi telaffuzu’ olarak adlandırılan şiveyle kullanan Erol Bulut’un birçok sözü taraftarlar arasında oldukça benimsenmiş durumda.

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