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GeriFutbol Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 'Cigoladalı bazda'sı fenomen oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 'Cigoladalı bazda'sı fenomen oldu!

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un 'Cigoladalı bazda'sı fenomen oldu!
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Samandıra'da peş peşe yapılan doğum günü kutlamalarında teknik direktör Erol Bulut’un gurbetçi telaffuzuyla söylediği ‘Cigoladalı bazda’ sözü taraftarlar arasında çok sevildi ve sosyal medyada fenomen oldu.

‘Cigoladalı Bazda’ adıyla sosyal medya hesapları bile açılırken cumartesi günü Türkiye’ye gelen, yeni transfer Attila Szalai’nin doğum günü kutlamasında ‘Gelsin ‘Cigoladalı bazda’lar’ esprileri yeniden zirve yaptı.

Almanya doğumlu olan ve yaşamının büyük bir bölümü yurt dışında geçtiği için Türkçe’yi ‘Gurbetçi telaffuzu’ olarak adlandırılan şiveyle kullanan Erol Bulut’un birçok sözü taraftarlar arasında oldukça benimsenmiş durumda.

Fenerbahçede Erol Bulutun Cigoladalı bazdası fenomen oldu

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