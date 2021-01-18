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GeriFutbol Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mesut Özil itirafı!
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 22:09 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Mesut Özil itirafı!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü maçının ardından yeni transfer Mesut Özil hakkında itirafta bulundu.

Erol Bulut, 3-1 kazanılan Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

5 haftalık galibiyer serisi yakalayan Fenerbahçe'de Erol Bulut, ''Güzel bir maç oldu. 3-1'lik bir galibiyet aldık ama daha da farklı olabilirdi. Yeterince pozisyona girdik. Rakibe golle beraber 2-3 pozisyon verdik. Çok üst düzey bir maç olmadı evet daha iyisini oynayabilirdik ama önemli olan kazanmaktı.'' sözleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.

Yeni transfer Mesut Özil hakkında da konuşan Bulut, ''Mesut ile henüz görüşmemiz olmadı ama bundan sonra yeterince görüşeceğiz.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçede Erol Buluttan Mesut Özil itirafı

Fenerbahçede Erol Buluttan Mesut Özil itirafı

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