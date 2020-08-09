Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan ilk idmanda mesaj: Ben yok, biz olacağız

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda yeni transferlerden Filip Novak, ülkesindeki karantina şartlarından dolayı antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül, Mert Hakan, Barış Sungur ve Caner Erkin ise çalışmaya katıldı. Transferlerde önemli rol oynayan ve sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu’nun ise takımın dünkü çalışmasında yer almaması dikkat çekti.

'DİSİPLİN ÖNEMLİ'

Teknik direktör Bulut, gerçekleştirdikleri idman öncesinde yaptığı toplantıda futbolcularına, “Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. ‘Ben’ kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, Biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz, futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemiz’e saygı duyacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum” şeklinde konuşma yaptı. Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey ile Zanka da kiraladıkları takımlardan döndü. Bu isimlerin durumları henüz netleşmedi. Öte yandan yurt dışından dün dönen Garry Rodrigues için idman saati değiştirildi ve 18.15’e alındı.

F.BAHÇE BARIŞ'I AÇIKLADI

F.Bahçe, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Barış Sungur’u resmen renklerine bağladığını duyurdu. Sarı lacivertliler, 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor’da oynayan 18 yaşındaki forvet ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada “Futbolcumuza şimdiden hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz” denildi.