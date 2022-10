Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten Altay Bayındır çağrısı

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Fenerbahçe TV’de yayınlanan Gündem Özel programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Vekili Erol Bilecik'in açıklamaları şu şekilde:



“Özellikle sarı lacivert renklere gönül vermiş olan herkes çok keyifli, mutlu, heyecanlı, coşkulu günlerden geçiyor. Bunları görmek ayrıca bizleri mutlu ediyor. Hep deriz ya, ‘Fenerbahçe’nin sevgisi bir başkadır, tarifinin herhangi bir şekilde yapılması mümkün değildir.’ Her daim sevincimizin, coşkumuzun, heyecanımızın bol olmasını ve her daim devam etmesini dilerim.



"TÜRKİYE’DE FUTBOL SAHA İÇİNDEN ÇOK SAHA DIŞINDA MAALESEF DAHA FAZLA OYNANIYOR"

Fenerbahçemiz devam etmekte olan bu maratona fevkalade iyi başladı. Bu bütün camiaya da muazzam derecede heyecan vermiş vaziyette. Ana dileğim bu heyecanın sezon sonuna kadar daim olması. Rakamlara baktığımız zaman ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Oynadığımız maç haftası olarak baktığımızda 9. haftadayız. Yani daha yolun başındayız. Şu değerlendirmeyi yapmadan edemiyorum; son derece olumlu giden takımımız olmasına rağmen ne yazık ki özellikle Türkiye’deki futbol saha içinden çok saha dışında maalesef daha fazla oynanıyor. Yaklaşık 7 bin küsür metrekarelik yeşil sahadan bahsediyoruz ama bu sahadan çok sahanın tamamen dışında oyunların oynandığı ve maalesef muhtelif camiaların da bu anlamda fevkalade üstat olduğunu görüyorum. Yani saha içindeki oyunu izlemenin keyfi bambaşka iken hep saha dışında oynanan, zaman zaman da gerçekten nasıl tanımlanacağı konusunda bile şüpheye düştüğümüz bu noktayı anlatmak, tarif etmek bile zor oluyor. Türk futbolunun özellikle son derece talihsiz ve üzücü olan bu durumunu, bütün bu beyanatlara baktığımız zaman görüyoruz. Yani futbolu saha dışında oynamayı en iyi bilen kurumların hezeyanında görüyoruz. Düne baktığımız zaman, bugüne baktığımız zaman ortada muhtelif kurumların yapmış olduğu hezeyanlarda bunu görüyoruz. Alışık olmadığımız, hiç yakışık olmayan yaklaşımlarla da maalesef seyirci olma durumu söz konusu oluyor.



"RAKAMLAR GERÇEKLERİ İFADE EDEN ESAS MALZEMELER"



Rakamlar gerçeği en iyi şekilde ifade ettiği gibi asla da yalan söylemez. Fenerbahçemizin başarısı tartışmasız ortada. En çok gol pozisyonu yaratan takım kim denildiği zamana cevap Fenerbahçe. En çok net gol pozisyonuna giren takım da Fenerbahçe. Şu ana kadar toplam 28 golle en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Rakamlar gerçekleri ifade eden esas malzemeler, materyallerdir. Bir takımın sezon boyunca attığı bütün golü bizim takım sadece 3 maçta atıyor. Bu anlamda aradaki farkın oluşmaması mümkün mü? Doğal olarak muazzam bir fark oluşuyor. Hem gerçek durum bu hem de ortaya çıkan vesika bu. Bu bir anlamda vesika ve sahadaki vesikayı oluşturan şey sahadaki sonuçlardır.



"MÜCADELEYİ HİÇBİR ZAMAN ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"

"Bu sene yönetim olarak beşinci yılımız. Yani nasıl bir süreçten geçtiğimizi, nasıl tecrübelerden geçtiğimizi söylememe gerek yok. Bu süreçlerden iyi dersler alarak geldik. Şu an tabii ki bizim camiamızı fevkalade mutlu eden bir futbol oynayan takımımız var, muazzam bir hocamız var. Takımımızın tamamen alnının teriyle elde ettiği bu başarıların devamı da istisnasız gelmeye devam edecek. Biz bu süreçte mücadeleyi de hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Bizi saha dışına çekmek isteyen veyahut hiç yakışık olmayan yaklaşımlarla meşgul etmek isteyenlerle de gereken bütün mücadeleyi memnuniyetle vereceğiz. Taraftarlarımız şuna emin olsunlar herhangi bir camia, bizim kendi menfaatlerimize veya alnımızın teri olarak net, daha doğrusu hak ettiğimiz başarılara göz dikmeye çalışan, bizi başka mecralara çekmeye çalışan yapılarla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. O bakımdan taraftarlarımız sakin olsunlar, bu konuda haklarımızın savunulmadığı vs. noktasında en ufak bir düşünceye sahip olmasınlar! Başta Başkanımız Ali Koç olmak üzere bütün Yönetim Kurulu, bütün kurullarımız, bütün profesyonel arkadaşlarımız, bütün yapılarımızla topyekun bir tek vücut olmuş vaziyette gerekli mücadeleyi sonuna kadar yapar ve haklı olduğumuzu da her daim masanın üzerine koyarız ve inşallah hikayenin sonun güzel getirmiş oluruz."



"AKIL VE MANTIK SINIRLARINI ZORLAYAN BİR AÇIKLAMA OLDU"

İnan Kıraç’ın bir televizyon kanalına yapmış olduğu açıklamaları değerlendiren Erol Bilecik, şu ifadeleri kullandı:



“Bizi son derece üzen, yorumlamakta son derece zorluk çektiğimiz açıklamayı işittiğimiz zaman bunu bir akla, mantığa yani spor camiasının herhangi bir yöneticisi olarak ki iş dünyası şapkamla da baktığım zaman, dünyanın hiçbir noktasındaki yapıya oturtabildiğimi söyleyemem. Çünkü gerçekle alakası olmayan, bağdaşmayan, akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir açıklama oldu. Bu noktadan baktığımız zaman da ben kişisel olarak üzüldüm. Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan, bağdaşmayan bir yapı olduğu için ne anlama geldiğini aslında yine Sayın İnan Kıraç’a sormak gerekir. Söylemiş olduğu beyan ki o kısa cümle hiçbir şey ifade etmiyor. Fenerbahçe camiası tarafından da zaten kabul edilmesi ya da herhangi bir rağbet görmesi söz konusu değil, tepkiden başka!"



TARAFTARA ALTAY BAYINDIR ÇAĞRISI

Hakkını ödeyemeyeceklerimizi bana önem derecesine göre say desen 1, 2 ve 3 numaraya memnuniyetle taraftarlarımızı koyarım. Bu her daim böyledir. Dün için değil, bugün için değil. Her daim Fenerbahçe camiasının kendi içerisindeki ana doğrularının başında gelir. Hakkını ödeyemeyiz. Değerli taraftarlarımıza bugün özel olarak seslenmek istiyorum: Çok sevgili taraftarlar, değerli camiam. Yolumuz daha uzun. Kendi açımızdan 9. haftadayız. Haftalar boyu devam edecek uzun boylu bir serüvenin içindeyiz. Hikayesi güzel olan bir sonuçla karşılaşmak istiyoruz ama bunu yaparken rehavete izin yok. Taraftarlarımızın kati suretle rehavete sevk edebilecek en ufak bir hareketin içerisinde olmaması gerekir. O bakımdan şu ana kadar yaptıkları gibi tek bir boş koltuk olmayacak şekilde stadımızı, tüm tesislerimizi dolduran taraftarın tüm serüven boyunca devam etmesi gerekir. Geçtiğimiz sezonlarda hayretle izlediğimiz bazı örnekler oldu. Bu işin inişli çıkışlı olan bir tarafı var. Şu an her şey oldukça iyi gidiyor ve oldukça da iyi gidecek. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Bu uzun serüvende düşmek de kalkmak da toplamın bir parçası. İyi günde, kötü günde daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Geçmiş yıllardaki tüm yapılan hadiselerden iyi ders almamız gerekir. Bu anlamda kamuoyunun karşı taraf, malum camialar, rekabet ettiğimiz yapılar vs… herkesin takdirle izlediği bir Fenerbahçe var. Muazzam derecede şahane bir akış sağlayan… Böyle bir camianın bazı haftalarda kaptanımız, en kritik değerlerimizden biri olan sevgili kaptanımız Altay’ı zaman zaman eleştirmelerini hiç doğru bulmuyoruz. Elbette herkes eleştirilir ama daha fazla sahip çıkılmaması gereken bir periyottan geçiyoruz. Altay'ımıza daha fazla sahip çıkma zamanı. Başakşehir maçında da taraftarlarımızın gerekeni yapacaklarını düşünüyorum. Amaç ve hedeflerimize ters düşen en ufak bir hareket, en ufak bir söylem içerisinde olmamaları gerekir. Biz tek vücuduz; yönetiminden teknik direktörüne, oyuncularından teknik kadrolarına, taraftarımız, profesyonellerimiz… Yani tam bir bütünüz. Takıma her daim sahip çıkacağız. Bize ters olabilecek, bizim haksızlığa uğradığımız sosyal medya mesajları gördükleri zaman protestolarını eksik etmesinler. Elbette yapıyorlar ama haksızlığa karşı direnişin Türkiye’deki en büyük gücü, 3 Temmuz sürecini de yaşamış bir camia olarak baktığımız zaman Fenerbahçe’dir. Tribünlerimizde en küçük bir olayın içinde olmayan bir taraftar yapısını %100 organize etmemiz gerekir. Şu an Avrupa maçları dahi olmak üzere toplamda bakıldığı zaman önemli para cezaları yiyoruz. Bütçe disiplinimiz fevkalade önemli. Böyle bakıldığında tribünlerimizden kaynaklanan herhangi bir cezanın gelmesini arzu etmiyoruz. Bu bakımdan değerli taraftarlarımızın kendilerini fazlasıyla disiplin altına almaları gerektiğini arzu ederim. İyi sonuçlara bakıp herhangi bir unvanı bize yakıştırmasına gerek yok. Kendi kendimize yakıştırmaya hiç gerek yok. O unvanı mayıs ayı geldiğinde hakkımızla, alın terimizle alır, hep beraber o sevinçli günü yaşarız. Her hafta işimizi yapacağız ve bir diğer haftaya başlayacağız."