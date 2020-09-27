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GeriFutbol Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Galatasaray maçı açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 27.09.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Galatasaray maçı açıklaması

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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Enner Valencia'nın açıklamaları şöyle;

Çok önemli bir maçtı. Bizim için anlamı vardı. 3 puanı alıp geri dönmek istiyorduk. Çok konsantreydik. İlk saniyeden son saniyeye kadar konsantreydikı. Buradan ödülümüzü alamadık.

Taraftarlar için kulübün önemini biliyoruz. Ligin kulüp için önemini biliyoruz. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Bunun tabii ki farkındayız. Maç maç, tek tek bakıyoruz. Gittikçe daha iyi olacağız.

Öte yandan Enner Valencia, derbide Mauricio Lemos ile birlikte en çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.

Fenerbahçede Enner Valencianın Galatasaray maçı açıklaması

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