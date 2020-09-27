Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Galatasaray maçı açıklaması

Enner Valencia'nın açıklamaları şöyle;

Çok önemli bir maçtı. Bizim için anlamı vardı. 3 puanı alıp geri dönmek istiyorduk. Çok konsantreydik. İlk saniyeden son saniyeye kadar konsantreydikı. Buradan ödülümüzü alamadık.

Taraftarlar için kulübün önemini biliyoruz. Ligin kulüp için önemini biliyoruz. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Bunun tabii ki farkındayız. Maç maç, tek tek bakıyoruz. Gittikçe daha iyi olacağız.

Öte yandan Enner Valencia, derbide Mauricio Lemos ile birlikte en çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.

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