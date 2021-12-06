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Fenerbahçe'de Enner Valencia müjdesi! Sahada topla çalışmalara başladı...

#Fenerbahçe#Enner Valencia#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçede Enner Valencia müjdesi Sahada topla çalışmalara başladı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11’inde yer alanlar futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü.

Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

ENNER VALENCIA TOPLA ÇALIŞTI
 
Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı.

Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#UEFA Avrupa Ligi

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