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GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçti

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenörün, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Erdinç Sözer'in sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçede Emre Belözoğlunun yeni yardımcısı Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçti

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