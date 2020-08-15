Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu soruları

Fenerbahçe’de başkan vekili Semih Özsoy istifa etti. Özsoy’un görevi bırakmasının arkasında başkan ali Koç ile yaşadığı fikir ayrılıkları ve çatışmanın yattığı açık. “Şimdi ne olacak?” sorusuna yanıt arayan sarı lacivertli camianın merak ettiği ikinci bir soru daha var: Emre Belözoğlu nerede?

Sarı lacivertli camianın en sevdiği isimlerin başında gelen, futbolculuğu kadar transfer görüşmelerindeki etkisiyle taraftarı coşturan, bir telefonuyla bile futbolcuların rotasını değiştiren, sportif direktörlüğe getirileceği söylentileriyle ‘Fenerbahçe’nin yılın transferi’ yorumları yapılan Emre Belözoğlu sessiz. Belözoğlu gibi Fenerbahçe yönetimi de sessiz. Bu sessizlik akla bazı soruları da getiriyor. Bu soruları konunun iki tarafına da ilettik ama hiçbir yanıt alamadık. Bu konuda dikkat çeken ve akla gelen soruları şöyle özetlemek mümkün:

O AÇIKLAMA HALA YAPILMADI

Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde Hürriyet’e, ailesinin futbola devam etmesini istediğini, çok yakında bu konuyla alakalı bir açıklama yapacağını açıkladı. Ama bu açıklama hâlâ yapılmadı?

GÖREVİ NEDİR BİLİNMİYOR

Yeni sezonda Emre Belözoğlu futbolcu mu yoksa sportif direktör olarak mı sarı lacivertli kulüpte görev alacak?

FENERBAHÇE YÖNETiMi SESSiZ

Sportif direktörlük konusu neden netlik kazanmadı? ali Koç yönetimi resmi duyuruyu neden yapmıyor ve atama niye gerçekleşmiyor? ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR ñEmRE Belözoğlu şayet futbolcuysa neden antrenmanlara çıkıp çalışmıyor?

ORTALARDA GÖRÜNMÜYOR

Eğer sportif direktörse neden bugüne kadar Samandıra’da görünmedi. Ya da görüntü vermedi?

SORUN MU VAR?

Tüm bunlara dikkatli biçimde bakınca yönetimle aralarında (futbolcu Emre-yönetim) veya (sportif direktör Emre-yönetim) olarak bir problem mi var?

GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİASI

Emre Belözoğlu ile başkan ali Koç hiç bir araya geldi mi? Resmi açıklama yapılmamasının nedeni görüş ayrılıkları ve yetki konusu mu?

1-2 TRANSFER DAHA

Spor kulislerinde Emre’nin yönetimle anlaşamadığı ve 1-2 transfer hamlesini noktaladıktan sonra ayrılacağı yönünde dedikodular yapılıyor. Bu iddialar doğru mu?

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