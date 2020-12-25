Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sinirlenince Nazım Sangare'nin golünü göremedi

Süleyman Arat / Spor Arena | Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir maçında ilk yarının büyük bölümünü 1-0 geride götürmesi, protokol tribününde oturan sportif direktör Emre Belözoğlu’nu çok sinirlendirdi.

Karşılaşmanın 45+1’inci dakikası oynanırken öfkeyle yerinden kalkan Belözoğlu, boynundaki atkıyı protokol tribününün camına fırlatıp içeri girdi.

Tam o anda Nazım Sangare’nin skoru 1-1 beraber yapan golü gelince Belözoğlu, bu golü göremedi. O anlar objektiflerimize böyle yansıdı.

Daha sonra başkan Ali Koç da ayağa kalkıp protokolde maçı izleyen arkadaşlarına sitemde bulundu.

ALİ KOÇ'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI...







Geçtiğimiz haftalarda FB TV'ye konuşan Emre Belözoğlu, alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin artmasıyla beraber bir açıklama yapmıştı.

Belözoğlu'nun takımda panik havası olmadığının altını çizdiği sözleri şöyle;

"Panik havası yok"

Camiamız şunu bilsin ki, bizde bir panik havası yok. Beklenti var ama sanki bir panik durumu söz konusuymuş gibi bir algı yaratılıyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Sezon başında da söylemiştim. Kötü günlerin olacağını, kayıpların yaşanacağını söylemiştim. Ama bu dönemlerde camiamızın bize destek olması gerektiğini de söylemiştim.

Öncelikle, takımıza ve hocamıza sonuna kadar güvendiğimizi söylemeliyim. Sayın başkanımızın önderliğinde ben ve Erol hoca bu panik haline asla izin vermeyeceğiz. Taraftarımız da bizden bazı şeyler duymak istiyor.

"Herkes çok üzgün"

Şöyle söyleyeyim, biz her maç sonrası toplantılar yapıyoruz, tabii ki bu maç daha farklı oldu. Bir kere herkes çok üzgün... Herkes samimi bir ortamda duygularını paylaştı. Camiamızın bizden beklentilerinin farkındayız. Skorlar bizi hem birleştirir hem de ayrıştırır. Ben inanıyorum ki, biz bu 3 maçı taraftarımızla oynasaydık, kazanırdık. Biz elimizdeki bu gücü hep dile getirdik. Oyuncular da bu desteğe ve sevgiye ihtiyaç duyuyorlar.

Önümüzde 84 puanlık bir süreç var. Sezon başında sanki 21 değil de 1 takım varmış gibi bir hava oluşturdu. Bu havayı biz oluşturmadık. Şu anki yaratılmaya çalışılan panik ortamını da yine biz oluşturmadık. Bu suni gündemi oluşturanlar yine aynı şeyi yapıyorlar.

"Bizi yıpratmaya çalışacaklar"

Fenerbahçe camiası çok büyüktür. En büyük gücü de taraftarıdır. Bizi ayrıştırmak isteyenlere bu fırsatı vermeyelim. Bir mağlubiyet sonrası üzüntü varsa bunu en çok biz yaşıyoruz. Kazandığımızda da en çok yine biz seviniyoruz çünkü milyonları sevindirdiğimizi de biliyoruz. Bizi yıpratmaya çalışacaklar.

Hocamıza, takımımıza ve mevcut kadromuza sonuna kadar güveniyoruz. Artık 3-4 günde bir maçlar başlıyor. Çok desteğe ihtiyacımız var. Biz buradan dimdik çıkacağız. En büyük destekçimiz de taraftarımız olacak.

"84 puanının her zerresine talibiz"

Türkiye'de son 2 senede şampiyon olan takımlar 70 puanın altında kaldı. Herkes istatistik sever. Hesap yapmak kolay. Takımıza güveniyorum. Fenerbahçe önündeki 84 puanının her zerresine taliptir. 2010/2011 sezonunda da Yeni Malatyaspor'a kaybetmiştik. 9 puan önümüzde Trabzonspor vardı. O sene şampiyon olduk.

Ben burada taraftarımıza umut aşılayan biri değilim. Ben onların içinden gelen biriyim. Camiamızın içinden geçtiği durum gayet net. Lig fikstürü ve puan durumuna baktığımızda panik yaratacak hiçbir şey yok.

Hocamızla her hafta zaten değerlendirme yapıyoruz. Hocamızın da isteği zaten bu şekilde. Sahanın içinden gelen birisi olarak bizim yenilmezlik serilerimizin olduğu dönemlerde arkamızdaki en büyük güç taraftarımızdı. Şimdi pandemiden dolayı bence iç saha, dış saha kalmadı. Ama yine de iç sahada daha iyi olmamız lazım. Bu kayıpların en aza inmesi adına çok verimli toplantılarımız oldu.

"Sezon başından beri yaratılan algının içinde olmadık"

Fenerbahçe'nin büyüklüğünün sadece şampiyonluk büyüklüğü olmadığını geçmişte de söyledik. Sezon başından beri oluşturulan Fenerbahçe algısının içinde biz olmadık. Sıkıntı yok. Onlar devam etsinler. Türkiye'de lig sıralamasında bizim arkamızda olan birçok takım şampiyonluk sözleri sarf ediyor. Bizim de sanki durumumuz çok kötüymüş gibi bir algı söz konusu... Ben bunu Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bağlıyorum. Uzun senelerdir gelmeyen bir şampiyonluk da var.

Taraftarlarımızın da sabırsızlıklarını anlıyorum. Ben onların ne istediğini çok iyi biliyorum. Saha içinde bu oyunları biz bozacağız. Süreci doğru yöneteceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kötü günlerde taraftarımız bize destek olmuştur. Ben de oynarken o desteği beklerdim hep... Bazı futbolcu arkadaşlar bunu istediklerini söylediler. Ben de onlara şüpheleri olmaması gerektiğini söyledim.

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