Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi!
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu, 15 ila 30 gün sahalardan uzak kalacak. Deneyimli oyuncu, Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.
Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olduğu maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi.
Yapılan tetkikler neticesinde deneyimli futbolcunun sol bacak iç kısmındaki kas ve kas zarında yırtık tespit edildi.
Tedavisine başlanan Emre Belözoğlu'nun 15 ile 30 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Emre Belözoğlu ayrıca Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında da forma giyemeyecek.
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