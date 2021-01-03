Fenerbahçe'de Edin Visca'nın alternatifi Alassane Ndao
Süper Lig'de ara transfer için çalışmalarını hızlandıran ve Başakşehir'den Edin Visca'yı listenin başında tutan Fenerbahçe, alternatif olarak da Alassane Ndao'yu belirledi.
Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.
Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Ndao, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.
Alassane Ndao (20 Aralık 1996, Dakar), sağ kanat ve forvet mevkilerinde görev alan Senegalli milli futbulcudur. Şu anda Fatih Karagümrük'te oynamaktadır.
16 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST
Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. (Fotomaç)
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