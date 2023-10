Fenerbahçe'de Edin Dzeko şov devam ediyor! Tam 7 maçta başardı, Dusan Tadic...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin yıldızlarının gol katkısı devam etti.

İSMAİL KARTAL'DAN 9 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava maçının 11’ine göre 9 değişikliğe gitti.

Kartal, Spartak Trnava maçı 11inde görev alan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde’ye forma verdi. Sarı-lacivertlilerde Joshua King hafif sakatlığı, Birght Osayi Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi yedek soyundu. Kartal bu oyuncuların yerlerine Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Alekander Djiku, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szyamnski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’ya forma verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11le çıktı: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

5 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor’un yanı sıra hafif sakatlık yaşayan Joshua King yer almadı. Birght Osayi-Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo ise teknik ekip kararıyla yer alamadı.

DZEKO YİNE SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, 6. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken skor katkısını da sürdürdü.

Böylece Edin Dzeko, 8. lig maçında 6 gole ulaşırken toplamda 12 karşılaşmada 8 gol, 6 asistlik performans sergilemiş oldu.

YALNIZCA 1 KEZ BOŞ GEÇTİ

Ayrıca 37 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'ya attığı golle birlikte Süper Lig'de oynadığı 8 maçın 7'sinde gol katkısı vermiş oldu.

Gaziantep FK, Samsunspor, Antalyaspor, Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında gol atan Dzeko, Alanyaspor ve Ankaragücü karşısında da asist yaptı. Boş geçtiği tek maç Başakşehir olmuştu.

EN ERKEN GOL

Bunlarla birlikte Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü Kasımpaşa filelerine göndermiş oldu.

TADIC'TEN ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇTA GOL

Mücadelenin 45+3. dakikasında penaltıdan ağları havalandıran Tadic ise Opta'nın verilerine göre; Şubat 2023'ten (Ajax formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Tadic, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.