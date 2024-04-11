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Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile Olympiakos taraftarları arasında gerginlik! Bosnalı yıldızdan Türk bayraklı yanıt

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Olympiakos
Fenerbahçede Edin Dzeko ile Olympiakos taraftarları arasında gerginlik Bosnalı yıldızdan Türk bayraklı yanıt
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 21:53

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenildiği karşılaşmada tribünler hıncahınç dolarken Edin Dzeko ile Yunan taraftarlar arasında gerilim yaşandı.

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UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile Olympiakos tribünleri arasında gerginlik yaşandı.

KART İTİRAZI SONRASI TEPKİLER YÜKSELDİ

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki Olympiakos - Fenerbahçe maçının ilk yarısında Edin Dzeko, Olympiakos tribünleri ile gerginlik yaşadı.

Olympiakoslu savunmacı David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu itirazı sonrasında Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

TRİBÜNLERE TÜRK BAYRAĞINI GÖSTERDİ

Tedavisi sebebiyle kenara gelen Bosnalı golcü tedavi olurken Yunan tribünlerine Fenerbahçe formasındaki Türk bayrağını gösterdi.

Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sonrası Olympiakos tribünlerinin Dzeko'ya olan tepkisi büyüdü.

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Olympiakos

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