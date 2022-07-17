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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev hazırlıkları devam etti! Jorge Jesus ve Ferdi...

#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Kim
Fenerbahçede Dinamo Kiev hazırlıkları devam etti Jorge Jesus ve Ferdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Dinamo Kiev ile Polonya'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme mücadelesinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz kentinde oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi.

İki grup halinde yapılan koşu çalışmaları ile başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte, transfer görüşmeleri süren Kim Min-jae’nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Samatta, Meyer ve Caulker'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gustavo ve Mert Hakan Yandaş idmanda yer almadı.

FERDİ ÇALIŞMALARDA YER ALDI

Dünkü antrenmanda gribal enfeksiyon sebebiyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu ise bugün takımla çalışmalarda yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Jorge Jesus, milli oyuncuya yeleğini vermesi de dikkat çekti.

Fenerbahçede Dinamo Kiev hazırlıkları devam etti Jorge Jesus ve Ferdi...

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#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Kim

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