Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci! 4 ay sonra...

Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci yaşanıyor. Sarı lacivertli takım ile son maçına 29 Kasım 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı çıkan Arjantinli futbolcu, bireysel olarak koşu çalışmalarına başladı.

32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda bireysel olarak koşu çalışmaları yaptı. Diego Perotti'nin yakın bir zaman içinde takımla antrenmanlara da başlaması bekleniyor.

SADECE 4 MAÇA ÇIKABİLDİ

4 aydır sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan Perotti, bu sezon sarı lacivertli takım ile sadece 4 maça çıkabilmişti. Arjantinli futbolcu çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.

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