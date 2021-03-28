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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 28.03.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor! Emre Belözoğlu...

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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın basına açık yapacağı antrenmanla Denizlispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçede Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor Emre Belözoğlu...

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