Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den itiraf: Geçen sezon olmadı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, Fenerbahçe Televizyonu’na konuk oldu. Kampı değerlendiren ve yaz tatilinde bireysel olarak yaptığı çalışmaları anlatan başarılı isim, Jose Mourinho'dan da övgüyle bahsetti. Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda da konuşan Cengiz Ünder, güzel bir sezon geçireceklerine inandığını ifade etti.

KENDİMİ HAZIR VE DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM

Öncelikle kamp sürecini değerlendiren ve ardından yaz döneminde bireysel çalışmalarına yönelik soruyu yanıtlayan Cengiz Ünder, “Zaten kampa hepimiz hazır şekilde geldik. Bu da antrenmanlarda net şekilde görülüyor ama ne kadar hazır gelsen de sezon başı her zaman çok fazla zorludur. Özellikle bu defa çok fazla zorlu. Topuk Yaylası’ndaki kamp çok zorluydu, burası da çok yorucu. Antrenmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Antrenman-dinlenme-uyuma… Vakit böyle geçiyor. Yükleme dönemleri böyle.... Sezon içerisinde farkını daha da anlayabiliyoruz. Yaz döneminde ben genellikle hep çalıştım. Dinlenme sürecinin ardından kendi fizyomla sürekli çalışmalara başladım, yurt dışında. O da artık benimle yaşıyor. Marsilya’da iken iki yıl benimle çalıştı. Sonra araya bir yıl girdi, gelememişti. Şimdi tekrardan birlikte çalışıyoruz. Onun bana katkısı çok fazlaydı. Sürekli onunla antrenmanlar yaptık. Yaz boyunca zaten Çağlar ile birlikteydik. Sürekli birlikte çalıştık. Kendimi hazır ve daha da güçlü hissediyorum. Yeni bir hocamız var. Bize çok daha fazla güç katacağını hissediyorum.” dedi.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BİZİM İÇİN GERÇEKTEN GURUR VERİCİ"

Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini aktaran Cengiz, “Türk futbolu için bence gelebilecek en iyi kişi geldi diye düşünüyorum. Bence herkes de öyle düşünüyor. Özellikle kulübümüz için, Fenerbahçe camiası için çok önemli bir isim. Onunla çalışmak bizim için gerçekten gurur verici. Ben daha önceki demeçlerimde de hocamızla çok çalışmak istediğimi söyledim. Çok eskiden de söylüyordum. Genelde Türk futbolcularının hepsinin hayalidir. Bir, iki isim söyleseler, herkes Jose Mourinho’yu söyler diye tahmin ediyorum. Şu an onunla birlikte çalışıyoruz, antrenman yapıyoruz. Kendimizi farklı da hissediyoruz. Bu bizim için çok özel bir durum. Umarım onunla birlikte çok istediğimiz başarılara ulaşabiliriz. Bunu gerçekten yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Artık daha farklı bir durumdayız. Bunu çok net bir şekilde ortaya koyacağını da düşünüyorum. Önümüzde güzel bir sezon bizi bekliyor. Her şeye hazırlıklıyız. Umarım dilediğimiz gibi bir sezon olur.” şeklinde konuştu.

Jose Mourinho’nun futbolcularla yakın ilişkiler kurduğunu belirten Cengiz, “Hocamız yakın ilişkiler kurmayı seviyor. Herkesle yakın ilişkiler kuruyor. Bu da bir futbolcu için çok önemli bir şey. Bir futbolcunun sürekli hocayla iletişim halinde olması… Bu, daha da özgüvenini arttırıyor, eksik yönlerin hakkında sürekli konuşuyor. Sempatik olması en önemlisi. Oyunculara yakınlığı çok farklı. Herkes kendini çok iyi hissediyor. Antrenmanlar yorucu olsa da… Her şey güzel. Ben çok memnunum.” diye konuştu.

"ÇAĞLAR’LA TEKRAR BİR ARADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Çağlar Söyüncü’nün transferinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz Ünder, “Çağlar’la tekrar bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Yaz döneminde de hep birlikte olduğumuz için Çağlar’ın aklındaki tek kulüp Fenerbahçe’ydi. Gerçekten bunu en içten dileklerimle söylüyorum. Her zaman Fenerbahçe’de olmak istediğini söylüyordu. Aklındaki tek düşünce buydu. Sonuna kadar mücadelesini verdi kendi kulübüyle. Başka kulüpler aklından bile geçmedi. Tek hedefi burada olmaktı. Onun adına çok mutluyum, o da çok mutlu bu camiada olduğu için tekrardan. Artık Fenerbahçe oyuncusu. Kiralık değil, bonservisli şekilde bizim oyuncumuz. Uzun yıllardır arkadaşım. Her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok temiz kalpli. Uzun yıllardır arkadaşlığım olduğu için çok mutluyum. Şu an sezon başındayız, daha oturmuş bir takım olduğumuzu saha içinde net bir şekilde göreceğimize inanıyorum. ” ifadeleri kullandı.

"BU KULÜBE GELMEK İÇİN BEN DE ÇOK ŞEY YAPTIM"

Kendisinin özelinde geçen sezonu değerlendiren Cengiz Ünder, “Kendi açımdan geçen yıl benim için çok güzel anılar da çok üzücü anılar da oldu. Sakatlıklarım bazen bunun önüne çok geçti. Gelmeden önce 2 yıl Marsilya’da oynadığım zaman sakatlanmadan gelmiştim. Bazen psikolojik olarak, stres olarak bunları yaşayabiliyorsun. Sakatlandığım anlarda çok üzülmüştüm çünkü bu kulübe gelmek için ben de çok şey yaptım. Her şeyimi verdim. Benim de tek amacım Fenerbahçe’ye gelmekti. Bunu Başkanımızla konuştum, Mirsad ağabeyle sürekli konuştuk. Aklımdaki tek yer Fenerbahçe’ydi. Tabii ki futbolda sakatlıklar olabiliyor. Herkesin benden beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Bazen olmuyor. Olmadı. Sakatlıklarım oldu, bu da performansımı yansıtmaya çok müsaade etmedi." dedi.

Geçen sezonun kendisi için en zor geçen dönemin sakatlık dönemi olduğunu vurgulayan Cengiz, “Evet, kesinlikle. Kendi ülkemde olması daha da üzüyor. Ailene yakınsın, sevdiklerine yakınsın. Yurt dışındayken bunu daha başka şekilde de görebiliyordum. Kendi ülkene geldiğin zaman kulübü çok seven biri olarak her şeyini o kulüp için yapmak istiyorsun, vermek istiyorsun. Ama sakatlıklar olunca kendi ülkende özellikle bunu daha kötü hissedebiliyorsun. Bu bizi çok üzüyor yani. Buna biraz takılı kalabiliyoruz.” açıklamasında bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR SEZON OLACAK"

Son olarak gelecek sezonla ilgili değerlendirme yapan Cengiz Ünder, “Bence bu sezon her zamanki gibi taraftarımızın beklentisi çok büyük. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu kulüpte başka bir şey düşünülemez bile Türkiye Ligi’nde. Avantajlarımızdan biri bence hocamız. Onun etkisini Türkiye’de çok fazla göreceğimize inanıyorum. Bence hoca faktörü çok önemli. Çok güzel bir sezon olacak. Hak ettiğimiz yerde en üst noktada olacağımızı düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.