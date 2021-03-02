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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı sonrası sürpriz görüşme! Gökhan Gönül...

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Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı sonrası sürpriz görüşme! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışmasına karar verilmesinin ardından antrenmanda Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül arasında yapılan görüşme dikkat çekti.

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  • Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül...
  • Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül...
  • Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül...
  • Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe, Antalyaspor maçının çalışmalarına devam ederken antrenmanda Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül bir araya geldi.

Fenerbahçede yeni Caner Erkin kararı Kriz büyüyor...
Fenerbahçe'de yeni Caner Erkin kararı! Kriz büyüyor...

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu uzun bir süre konuşurken bu anlar Hürriyet muhabiri Süleyman Arat'ın objektiflerine yansıdı.

İkili uzun bir süre konuşurken ardından Gökhan Gönül, Bulut ve Belözoğlu'nun yanına geldi.

CANER ERKİN KARARI SONRASI...

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışmasına karar verilmesinin ardından kısa bir süre geçtikten sonra sarı lacivertli kulüpte Gökhan Gönül'ün Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile görüşmesi dikkat çekti.

Fenerbahçede Caner Erkin kararı sonrası sürpriz görüşme Gökhan Gönül...

''CANER YOKSA GÖKHAN VAR''

Fenerbahçe'nin antrenmanında çekilen bu fotoğraf, sosyal medyada ''Caner Erkin yoksa Gökhan Gönül var'' şeklinde yorumlandı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, disiplinsiz davranışları sebebiyle Caner Erkin katılmamıştı. Caner Erkin'in Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında da forma giymeyeceği belirtiliyor.

Fenerbahçede Caner Erkin kararı sonrası sürpriz görüşme Gökhan Gönül...

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