Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı sonrası sürpriz görüşme! Gökhan Gönül...

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Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe, Antalyaspor maçının çalışmalarına devam ederken antrenmanda Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül bir araya geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu uzun bir süre konuşurken bu anlar Hürriyet muhabiri Süleyman Arat'ın objektiflerine yansıdı.

İkili uzun bir süre konuşurken ardından Gökhan Gönül, Bulut ve Belözoğlu'nun yanına geldi.

CANER ERKİN KARARI SONRASI...

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışmasına karar verilmesinin ardından kısa bir süre geçtikten sonra sarı lacivertli kulüpte Gökhan Gönül'ün Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile görüşmesi dikkat çekti.

''CANER YOKSA GÖKHAN VAR''

Fenerbahçe'nin antrenmanında çekilen bu fotoğraf, sosyal medyada ''Caner Erkin yoksa Gökhan Gönül var'' şeklinde yorumlandı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, disiplinsiz davranışları sebebiyle Caner Erkin katılmamıştı. Caner Erkin'in Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında da forma giymeyeceği belirtiliyor.

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